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Düşük bütçeyle seyahat etmenin 10 yolu

Günümüzde günlük ihtiyaçların karşılanması, kira bedelleri, faturalar ve acil gereksinimler gibi durumlar vardır. İnsanlar, günlük hayatın ve bu gibi durumların getirdiği stresten uzaklaşıp seyahat ve turizm etkinliklerine de katılmak isterler. Özellikle öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi de olabilecek en düşük bütçelerle seyahat etmenin yolarını aramaktadırlar.

Düşük bütçeyle seyahat etmenin 10 yolu
Ferhan Petek

Yeni yerler görmek, okuyarak olduğu kadar gezerek de öğrenmek için seyahat etmek, son derece önemli bir etkinliktir. Sadece bireysel olarak değil toplumsal olarak da önemli olan seyahatler ülkelerin ve şehirlerin turizm ile elde ettiği gelir için de gerekli ve faydalıdır. Hem dinlenmek hem eğlenmek hem de kendini geliştirmek için önemli bir etkinlik olan seyahat kapsamında, düşük bütçe ile yapılabilecek seyahatler günümüzün gözde konuları arasında yer almaktadır.

Düşük bütçeyle seyahat etmek mümkün olur mu?

Farklı kültürleri tanımak, yeni yerler, şehirler ve ülkeler görmek için önemli olan seyahatler özelikle gençler ve öğrenciler için gerekli de görülen bir etkinliktir. Özellikle öğrenci bütçesi ile seyahat edebilmek ve bunu mümkün olduğunca düşük bütçe ile yapabilmek için bazı seçenekler araştırılmaktadır.

Seyahat acenteleri, turizm şirketleri düzenledikleri çeşitli turlar ve oluşturdukları kampanyalar ile insanların seyahat edebilmeleri konusunda destek sağlasalar da düşük bütçeler ile seyahat etmek için başka bazı yöntemlere de başvurulabilir.

Düşük bütçeyle seyahat etmenin 10 yolu nedir?

Düşük bütçeli kişilerin de seyahat edebilmesi için bazı yollar vardır. Yıl boyu tasarruf yapmak, gidilmek istenen yere ya da katılmak istenen tura yönelik bütçe ayırmak ve başka şeylerden arttırarak seyahat için para biriktirmek gibi bilinen yollar dışında düşük bütçe ile seyahat etmenin 1o yolu şu şekilde sıralanabilir:

  • Öğrenci indirimlerinden faydalanabilmek için ISIC adı verilen kartı elde etmek ve kullanmak işe yarayabilir. Bu kart sayesinde toplu taşımadan lokantalara birçok alanda indirimlerden yararlanılabilir. ISIC kartı (International Student Identity Card) dünya çapında tüm öğrencilere avantajlar sağlayan uluslararası özelikte bir kimlik kartıdır. Kolayca temin edilerek kullanılabilir.
  • Erken rezervasyon imkanları takip edilebilir ve bu kampanyalardan, indirimlerden yararlanılabilir.
  • Düşük maliyetli hava yolları ya da tren yolları kullanılarak firmaların kampanyalarından yararlanılabilir.
  • Toplu taşıma kullanarak gidilen yerlerde şehir içi ulaşımda tasarruf sağlanabilir.
  • Hostel seçeneklerinden yararlanılarak konaklamada düşük bütçelerin yeterli olması sağlanabilir.
  • Gidilen yerlerde daha çok yürüme güzergahları kullanılabilir.
  • Yerel yemekler, sokak lezzetleri ile yiyecek ve içecek konusunda fazla masraftan kaçınılabilir.
  • Gidilen ülke ve şehirlerdeki ücretsiz etkinliklerden yararlanılabilir.
  • Öğrenciler için öğrencilere yönelik indirimlerden ve biletlerden faydalanılmalıdır.

  • Seyahat arkadaşları edinerek hem yol hem de konaklama masrafları paylaşılabilir. Bu şekilde masrafları paylaşmak daha ekonomik bir seyahat imkanı sunar.

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Anahtar Kelimeler:
seyahat
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