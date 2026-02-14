Mynet Trend

Düşük zeka belirtisi olarak görülen 5 alışkanlık

Zekanın yalnızca okul başarısı ya da IQ testleriyle ölçülemeyeceği artık yaygın bir görüş haline geldi. Bununla birlikte, bazı günlük davranışlar kişinin bilişsel farkındalığı ve düşünme alışkanlıkları hakkında ipuçları verebiliyor. Bilişsel bilim alanında yapılan uzman araştırmalarına göre aşağıdaki davranışlar, düşük zeka göstergesi olarak algılanabilecek alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Gökçen Kökden

Araştırmalar, belirli alışkanlıkların düşünme süreçlerinin sınırlı kalmasıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar bu bahsedeceğimiz davranışların tek başına zeka seviyesini belirlemede yetersiz kaldığını belirtse de aynı zamanda değerlendirme açısından dikkate alınması gereken sinyaller olabileceğini de vurguluyor.

SORU SORMAKTAN KAÇINMA, MERAK EKSİKLİĞİ

Düşünme ve öğrenme isteğinin temelinde merak yatar. Soru sormaktan sürekli çekinmek, yeni bilgiler edinmeyi ertelemek bilişsel gelişimi sınırlayabilir. Araştırmalar, merak düzeyi yüksek kişilerin problem çözme ve soyut düşünme becerilerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

KONUŞMADAN ÖNCE DÜŞÜNMEMEK

Çoğu zaman düşünmeden anlık tepkiler vermek, mantıklı çıkarımlar yapma becerisini zayıflatabilir. Etkili ve sağlıklı bir iletişimde düşün ve sonra konuş yaklaşımı önemlidir.

SORUNLARDAN KAÇMA- ERTELEME- PLAN YAPMAMAK

Hayattaki zorluklardan kaçmak ve çözüm yolları aramamak zamanla bilişsel becerileri zayıflatabilir. Problemleri çözme, hem zek hem de kişisel gelişim için kritik bir yetenek olarak görülür. Planlama da ileri düzey düşünme ve problem çözme becerileriyle bağlantılıdır. Sistem kuramama ve plansızlık da zihinsel süreçleri dağınık hale getirebilir.

ELEŞTİRİYE KAPALI OLMAK

Yapıcı eleştiriyi reddetmek, kendi düşünce kalıplarını sorgulamayı engeller. Gelişimin önündeki en büyük engellerden biri geri bildirimlere kapalı olmaktır. Düzenli bir şekilde eleştirileri reddetmek bilişsel gelişimi zayıflatır.

SÜREKLİ YENİ ŞEYLER DENEMEKTEN KAÇINMAK

Beyin, yeni uyaranlara ihtiyaç duyar. Beyin, yeni deneyimler karşısında yeni sinir bağlantıları kurar (nöroplastisite). Sürekli aynı rutin içinde kalmak bu bağlantıların gelişimini yavaşlatabilir. Yeni deneyimler, düşünceler, farklı bakış açıları zihnin esnemesine yardımcı olur. Yeni düşüncelere kendini kapatmak, denememek ve risk almamak uzun vadede analitik düşünmeyi köreltebilir.

