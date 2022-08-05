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Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşüncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

05.08.2022 04:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Düşünce kelimesi de bu özelliğe sahip kelimelerden biridir. İde, idea, sıkıntı gibi kelimeler, düşünce yerine kullanılabilir. Düşünce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Düşünce eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşüncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Düşünce kelimesi farklı alanlarda ve farklı anlamlarda kullanılabilir. İsim türünde birden fazla anlamı vardır. Aynı zamanda düşüncenin eş anlamlısı olan kelimeler birden fazladır. Sav, tasarı, niyet, idea, fikir bunlardan bazılarıdır.

Bir eylem belirten düşünmek fiilinden türeyerek isim türüne dönüşmüştür. Günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Birini düşünmeyi, endişelenmeyi, planlamayı karşılar.

Düşünce kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, düşünce kelimesinin farklı anlamları için beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımların beşi de isim türündedir. Felsefe alanındaki kullanımı ve mecaz anlamı da tanımlar içindedir.
Bu tanımlar şunlardır:

  • Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.
    Örnek cümle:
    "Bu düşünce ona epeyce azap verdi. (Ahmet Midhat)"

  • Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
  • Niyet, tasarı.

  • Tasa, kaygı ve sıkıntı durumu.
    Bu tanımın örnek cümlesi:
    "Benim de mi düşüncelerim olacaktı. / Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? (Orhan Veli Kanık)"

  • İlke, yönetici sav. (Felsefe alanındaki kullanımı)

Düşünce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tasarı, niyet, sav, ide, fikir, idea, mütalaa, ilke, tasa, endişe, kaygı kelimeleri düşünce yerine kullanılabilir. Düşünce eş anlamlısı kelimeleri ile birlikte yeni kavramları karşılayan yeni kelimeler de üretebilir. Bu durumun örnekleri şunlardır:

Düşünce alışverişi, karşı düşünce, art düşünce, asli düşünce, aykırı düşünce, bilimsel düşünce, düşünce özgürlüğü.

Düşüncenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. O kelimenin yerine kullanılacak eş anlamlısı da cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir. Bazı örnek cümleler ve atasözleri şunlardır:

  • Öyle derin düşüncelere dalmışım ki geldiğini görmedim bile.
  • Sana fikrimi söylerim ama gülmeyeceğine söz ver!
  • Bu sav yüzyıllar önce oluşturulmuş.


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