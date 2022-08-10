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Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk meğer o dizide de rol almış! Bir dönem herkesin izlediği...

10.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekranlara gelen Duy Beni dizisinde rol alan ve Ekim rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak dizide yer alan sahnelerle sosyal medyayı sallayan genç ismin, seneler önce sevilen bir başka dizide daha yer aldığı ortaya çıktı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk meğer o dizide de rol almış! Bir dönem herkesin izlediği...

Geçtiğimiz dönemde "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile çokça tanınan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyor. Bir lisedeki zorbalıkların konu alındığı dizide başarısıyla merak konusu olan genç oyuncunun daha önce oynadığı dizi ise şaşırttı.

DUY BENİ'NİN EKİM'İ RABİA SOYTÜRK MEĞER O DİZİDE DE ROL ALMIŞ!

FOX ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmiş ve zorbalık sahneleriyle çokça konuşulmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde estetik öncesi hali ortaya çıkan isim için kimi hayranı 'İyi ki yaptırmış' yorumunda bulunurken bir kısmı ise estetik uygulamasını eleştirmişti.

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Güzelliğiyle de sıkça konuşulan ismin bu kez ekranların başka bir sevilen dizisinde daha rol aldığı ortaya çıktı.

Daha önce Benim Adim Melek ve Gülperi dizilerinde oynayan ismin, 2018'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini oynadığı ortaya çıktı.

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İşte Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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