Duy Beni tekrarı ne zaman, son bölümü ne zaman yayınlanır? Duy Beni 8. bölüm fragmanı

Geçtiğimiz haftalarda Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan lise dramı türündeki Duy Beni dizisinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Süreç Film'in yapımını üstlendiği projenin sevenleri oldukça fazla. Duy Beni dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından gözler tekrar bölümüne çevrildi. Hem diziyi kaçıranlar hem de ikinci kez izlemek isteyenler konuya ilişkin "Duy Beni tekrarı ne zaman?" şeklinde sorgulama yapıyor. İşte Duy Beni tekrarı yayınlanma günü, saati ve yeni bölüm fragmanı...

DUY BENİ TEKRARI NE ZAMAN?

18 Ağustos Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni'nin tekrarının ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Duy Beni'nin 7. bölümünün tekrar yayını 21 Ağustos Pazar günü saat 23:30'da Star Tv'de yayınlanacak.

DUY BENİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Duy Beni dizisinin son bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.

DUY BENİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

