Duy da inanma! Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

İsmini paylaşmayan genç bir kadın, nişanlısının kendisine evlenme teklif ettiğini unutunca çareyi sosyal medyada aradı. Yardım için insanlara danışan kadın, 9 aylık nişanlısı olduğunu düşündüğünü adamın, ona evlenme teklifi ettiğini bile hatırlamadığını fark etti.

ÖNEMSEMEDİ

9 ay önce evlenme teklifi aldığını anlatan genç kadın, yüzük olmadığını ancak anlık bir karar olduğunu düşünerek bunun üzerinde durmadığını ve yüzüğün daha sonra geleceğini düşündüğünü söyledi. Onun için önemli olan ilişkileriydi.

UNUTMUŞ GİBİYDİ

7 aydır hayalindeki düğünü planlayan talihsiz kadın, nişanlısına elbise alışverişine gideceğini söylediğinde aldığı tepki karşısında şoke oldu. Nişanlısı ona dehşet içinde bakıp ''Flört bile etmediğim bir kadınla neden evleneyim?'' diyerek tepki verdi. Sanki her şeyi unutmuş gibiydi.

ŞOKE OLDULAR

Sosyal medya kullanıcıları da olay karşısında şoke oldular. Kimileri adamın sahtekar olabileceğine inanırken kimileri de kadını tuhaf bulduklarından bahsetti.



