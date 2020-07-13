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Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Evde kalmamızın önemli olduğu bu pandemi sürecinde birçok şey araştırıldı ve denendi. Tereyağ yapımı bunlardan bir tanesi. Tereyağ yapımı zahmetli bir iş ve her zaman tutması zordur. Son günlerin trendi olan ve merak edilen konulardan çamaşır makinesinde tereyağ yapmak bir o kadar kolay. Peki, gerçekten çamaşır makinesinde yapılır mı? Nasıl yapılır? Hangi malzemeler gerekli? Yapımı kolay mı?

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Kalsiyum açısından zengin olan tereyağ; sağlığa oldukça yararlı bir besindir. Kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerindendir. Özellikle pilav yaparken tereyağ kullanmak lezzetini artırır ve tereyağın faydaları anlatmakla bitmez. Tereyağ yapımını anlatmadan önce faydaları neler, onları öğrenmek gerekir.

TEREYAĞIN FAYDALARI

Tereyağın birçok faydası var:

  • Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Tereyağın içinde bulunan beta karotenler gözü korur ve göz rahatsızlıklarını önler.
  • Eklemler ve kemikleri korur.
  • Kireçlenmeyi önler.
  • Antioksidandır.

Bu kadar faydalı ve lezzetli olması tereyağ tüketmek için bir nedendir. Tabii ki faydalı olması için doğal tereyağ tüketilmelidir. Son dönemde, doğal ve sağlıklı ürünler tüketmek gün geçtikçe önemli hale geliyor. Böyle olunca da evde nasıl tereyağ yapılması gerektiğini öğrenmek istiyorsunuz. Aynı zamanda, doğal tereyağını köy pazarlarından ve mandıradan alabilirsiniz. Ancak, içinizde bir şüphe olmaması için ve kendiniz yapmak isterseniz tereyağını birçok şekilde yapabilirsiniz.

Tereyağını kaşıkla ve mikserle yapabilirsiniz. Ama her zaman olumlu sonuç alamayabilirsiniz. Bu yöntemler hem zor hem de yorucudur. Bunların dışında en kolay yöntem; çamaşır makinesinde tereyağ yapmaktır.

PEKİ HANGİ MALZEMELER GEREKLİ?

Çamaşır makinesinde tereyağ yapmak çok kolay. İhtiyacınız olan sadece 6 malzeme ve bunları evinizde kolayca bulabilirsiniz. Bu malzemeler;

  • 1 kilo yoğurt kaymağı
  • 1 büyük su bardağı yoğurt
  • 2 su bardağı buzlu su
  • Plastik bidon
  • Çarşaf
  • Süzgeç

Bu malzemeler elinizde varsa tereyağ yapmak çok kolay.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE TEREYAĞ NASIL YAPILIR?

Yapımı çok kolay olduğu gibi güzel sonuçlar da alabilirsiniz. İşte yapım aşamaları;

  • Turşu bidonu gibi plastik bidonun içine kaymak yoğurdu koyup bidonun kapağını sıkıca kapatın. Sonra, bidonu çarşafa sarıp makinenin içine yerleştirin.
  • Makinenin sıkma ve ısı ayarlarını iptal edip 55 dakika duruluma modunda çalıştırın.
  • Bu süre sonunda bidonu makineden alıp içine buzlu suyu ilave edin.
  • 2-3 dakika elinizle bidonu çalkalayın.
  • Süzgecin üstüne bir bez ya da tülbent serip bidonun içindekileri süzgece dökün ve süzün. Süzdüğünüz bu suyu ayran yapıp içebilirsiniz ya da kek ve böreklerinizde değerlendirebilirsiniz.

Bu işlemden sonra tereyağı yıkama işlemine geçin.

TEREYAĞ NASIL YIKANIR?

  • Tereyağını 2 kere soğuk suyla ve iyice sıkarak yoğurun. Böylece sudan tamamen arınır.
  • Elde ettiğimiz tereyağını 1-2 saat buzdolabında bekletin. Ve tereyağınız hazır. Doğal tereyağınızı kahvaltıda ve yemeklerinizde tüketebilirsiniz.
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