Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Kalsiyum açısından zengin olan tereyağ; sağlığa oldukça yararlı bir besindir. Kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerindendir. Özellikle pilav yaparken tereyağ kullanmak lezzetini artırır ve tereyağın faydaları anlatmakla bitmez. Tereyağ yapımını anlatmadan önce faydaları neler, onları öğrenmek gerekir.

TEREYAĞIN FAYDALARI

Tereyağın birçok faydası var:

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

Tereyağın içinde bulunan beta karotenler gözü korur ve göz rahatsızlıklarını önler.

Eklemler ve kemikleri korur.

Kireçlenmeyi önler.

Antioksidandır.

Bu kadar faydalı ve lezzetli olması tereyağ tüketmek için bir nedendir. Tabii ki faydalı olması için doğal tereyağ tüketilmelidir. Son dönemde, doğal ve sağlıklı ürünler tüketmek gün geçtikçe önemli hale geliyor. Böyle olunca da evde nasıl tereyağ yapılması gerektiğini öğrenmek istiyorsunuz. Aynı zamanda, doğal tereyağını köy pazarlarından ve mandıradan alabilirsiniz. Ancak, içinizde bir şüphe olmaması için ve kendiniz yapmak isterseniz tereyağını birçok şekilde yapabilirsiniz.

Tereyağını kaşıkla ve mikserle yapabilirsiniz. Ama her zaman olumlu sonuç alamayabilirsiniz. Bu yöntemler hem zor hem de yorucudur. Bunların dışında en kolay yöntem; çamaşır makinesinde tereyağ yapmaktır.