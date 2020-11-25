Duyduğunuz anda kendinizi İstanbul’da hissedeceğiniz semtlerine özel yazılan 9 şarkı!

İstanbul’un geleneksel şarkıları Türk müziğinin her daim unutulmaz eserlerinden oldu. İstanbul’da yaşayan yaşamayan herkes için bu güzel şehri hatırlatalım istedik. İşte karşınızda her dinlendiğinde akla İstanbul’u getiren muhteşem şarkılar...

HARAMİLER- ÇAMLICA YOLUNDA

Bestekar Nuri Halil Poyaraz’ın nihavend makamındaki muhteşem eseri... 1967 yılında Haramiler tarafından şarkı Altın Mikrofon yarışmasında dördüncülük almayı başardı. Sözleri oldukça kısa olan Çamlıca Yolunda parçası, dinleyenleri 80-90’lı yıllara götüyor. O dönemin saf ve masum aşkı adeta şarkıyla Çamlıca Tepesi’nde yaşanıyor.

MÜNİR NURETTİN SELÇUK- KALAMIŞ

Kalamış’tan bir tatlı huzur almak isteyenleri Münir Nurettin Selçuk’un naif sesi karşılıyor. Sözleri Behçet Kemal Çağlar’a ait olan bu şarkının yürekleri fetheden cümlesi şüphesiz ki; “İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar?”

FERİDUN DÜZAĞAÇ- YENİKÖY

Boğaziçi, Rumeli ve Tarabya’nın arasında kalan Yeniköy, günümüzde nostaljik evleriyle bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yeniköy’ün büyüsüne kapılan Feridun Düzağaç, “ Yeniköy’de evim. Eski köye yeni adet, bir sevgilim var benim; düşlerimden İbaret!" sözleriyle semte olan sevgisini göstermeyi ihmal etmedi.