Duygu Bal'a "Travesti görünümlü" yorumunda bulunan iş adamına dava! Paylaşımı kabul etmedi ama...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal oldukça popüler bir isim. Bir dönem Survivor'da da yarışan başarılı sporcu kendisine gelen bir yorumu affetmedi.

Avukatı aracılığı ile sosyal medya platformu X üzerinden bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Zafer A. adlı iş adamının hakaret ettiğini belirten Bal, suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; saldırıların onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik olduğu ifade edilen dilekçede, Zafer A. adlı kullanıcının X hesabından Duygu Bal'a, "Bu kadın şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" yazdığı görüldü.

Söz konusu hakaretin Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yönelik olduğu kaydedildi. Suç unsuru yorumun yeni fark edilmesiyle şikayet edildiği aktarıldı.

TARAFLAR UZLAŞAMADI

İfadesi alınan şüpheli iş adamı Zafer A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak hakaret içeren yorumu kendisinin yapmadığını ve Duygu Bal'ı da tanımadığını öne sürdü. Taraflar uzlaşamadı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Savcılık, şüphelinin alınan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak böyle bir yorum yapmadığını savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini belirtti.

"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.



