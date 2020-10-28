Duygu Özarslan'ın bornozlu pozu dalga konusu oldu

YouTuber Duygu Özaslan'ın, yayınladığı bikinili kareleri ile yazın görüntülendiği fotoğrafları arasındaki fark çok konuşulmuştu. Kilolarıyla gündeme gelen Özarslan'ın yaptığı paylaşımlar konuşulmaya devam ediyor.

Özarslan son olarak Sinem Kobal ve Serenay Sarıkaya'da gördüğü kıyafetlerin aynısından alıp giymesiyle dikkat çekmişti. İnternet ünlüsü isim şimdi de bornozlu pozuyla dalga konusu oldu. Duygu Özaslan bornozuyla verdiği pozu paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı.

Özaslan'a gelen yorumlardan bir kısmı şöyle:

-Gerçek hiçbir şeyin olmadığı bir foto.

-Duştan çıkarken de makyaj yapmazsın ya

-Hiç üşenmedin kalktın duştan sonra makyaj yaptın takıp takıştırdın boş fincanı eline alıp foto çektin hee

-Duş başlığından rimel mi akıyor

