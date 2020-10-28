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Duygu Özarslan'ın bornozlu pozu dalga konusu oldu

28.10.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Duygu Özarslan'ın bornozlu pozu dalga konusu oldu

Yaz aylarında bikiniyle yakalanıp paylaşımlarıyla hiç alakası olmayan görüntüsüyle gündem olan Duygu Özarslan'ın bornozlu pozu da dalga konusu oldu.

YouTuber Duygu Özaslan'ın, yayınladığı bikinili kareleri ile yazın görüntülendiği fotoğrafları arasındaki fark çok konuşulmuştu. Kilolarıyla gündeme gelen Özarslan'ın yaptığı paylaşımlar konuşulmaya devam ediyor.

Özarslan son olarak Sinem Kobal ve Serenay Sarıkaya'da gördüğü kıyafetlerin aynısından alıp giymesiyle dikkat çekmişti. İnternet ünlüsü isim şimdi de bornozlu pozuyla dalga konusu oldu. Duygu Özaslan bornozuyla verdiği pozu paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı.

Özaslan'a gelen yorumlardan bir kısmı şöyle:

Ekran Alıntısı

-Gerçek hiçbir şeyin olmadığı bir foto.
-Duştan çıkarken de makyaj yapmazsın ya
-Hiç üşenmedin kalktın duştan sonra makyaj yaptın takıp takıştırdın boş fincanı eline alıp foto çektin hee
-Duş başlığından rimel mi akıyor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neyin derdindesin bos isler ozentiler parali gostermeler gercek tatile gidecek durum yok ama telefonun kamerasiyla neler yapabildiysem artik ama ak yok

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