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Duygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Duygu Özaslan'ın, sarı bikinili ve vücudunun hiç photoshop yapılmamış halini gösteren fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile gerçek vücudu arasında belirgin bir fark olan Duygu Özaslan'ın selülitleri de dikkatlerden kaçmadı.

Video paylaşım sitesi Youtube'un en tanıdık isimlerinden olan Duygu Özaslan bikinili yakalandı. Sık sık banyoda iç çamaşırlarıyla poz veren ve gündeme gelen Özaslan'ın sarı bikinili ve vücudunun hiç photoshop yapılmamış hali olay oldu.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile gerçek vücudu arasında belirgin bir fark olan Duygu Özaslan'ın selülitleri de dikkatlerden kaçmadı.

Duygu Özaslan'ın havuz başında çekilmiş görüntüleri herkesi şoke etti; paylaşımları ve gerçeği arasındaki farkı görenler 'yok artık' dedi. Son dönemde aldığı kiloları inkar etmeyen, hatta bununla övünen YouTuber'ın Instagram'daki haliyle gerçek hali arasında uçurum olması haliyle gündem oldu.

Genç fenomen sosyal medyada dalga konusu olunca ise "benim kilolu halim bile hepinizden güzel" yorumunda bulundu.

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Serenay Sarıkaya’ya benzerliği ile dikkat çeken ve daha önce "Serenay Sarıkaya beni taklit ediyor" sözü ile çok konuşulan Özaslan’ın Serenay Sarıkaya’nın bikinisine benzer bir bikini ile yakalanması ise gözlerden kaçmadı.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

"İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum."


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