Duygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke etti

Video paylaşım sitesi Youtube'un en tanıdık isimlerinden olan Duygu Özaslan bikinili yakalandı. Sık sık banyoda iç çamaşırlarıyla poz veren ve gündeme gelen Özaslan'ın sarı bikinili ve vücudunun hiç photoshop yapılmamış hali olay oldu.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile gerçek vücudu arasında belirgin bir fark olan Duygu Özaslan'ın selülitleri de dikkatlerden kaçmadı.

Duygu Özaslan'ın havuz başında çekilmiş görüntüleri herkesi şoke etti; paylaşımları ve gerçeği arasındaki farkı görenler 'yok artık' dedi. Son dönemde aldığı kiloları inkar etmeyen, hatta bununla övünen YouTuber'ın Instagram'daki haliyle gerçek hali arasında uçurum olması haliyle gündem oldu.

Genç fenomen sosyal medyada dalga konusu olunca ise "benim kilolu halim bile hepinizden güzel" yorumunda bulundu.

Serenay Sarıkaya’ya benzerliği ile dikkat çeken ve daha önce "Serenay Sarıkaya beni taklit ediyor" sözü ile çok konuşulan Özaslan’ın Serenay Sarıkaya’nın bikinisine benzer bir bikini ile yakalanması ise gözlerden kaçmadı.