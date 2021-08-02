Duygu Özaslan: Biz bu ülkede ne zaman içimiz ferah uyuyacağız?

Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle taşıdığı ormanda gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.

Türkiye orman yangınlarından sonra kahredici haberle yıkıldı. Sosyal medyada Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesine tepkiler sürüyor. Ünlü fenomen Duygu Özaslan da yaşadığı çaresizliği bir paylaşım yaparak anlattı.

Duygu Özaslan paylaşımında "Her gün böyle haberler al bir taraftan ülke yansın, devlet ne yapıyor belli değil şaka gibi açıklamalar bir taraftan..." dedi.

Ünlü isim paylaşımının devamında ise "Biz bu ülkede ne zaman içimiz ferah uyuyacağız?" diye sordu.

