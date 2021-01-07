Duygu Özaslan bu sefer de Kendall Jenner'a özendi! Yine sevgilisinin kucağında...

Yaza kilolu haliyle damga vuran ve fotoğraflarda hile yaptığı ortaya çıkan Duygu Özaslan verdiği kilolardan sonra sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz verip takipçileriyle o anları paylaşmadan edemiyor.

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan yine gündem oldu. Özaslan, "Evde olduğumuz sıradan bir geceydi. Neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimi bilmiyorum" notuyla sevgilisi Can Maxim Mutaf ve bir arkadaşıyla birlikte ev hallerini paylaştı.

Özaslan'ın söz konusu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

Daha önce Sinem Kobal ve Serenay Sarıkaya'nın kıyafetlerinin aynısını giyip paylaşım yapan ünlü fenomen bu sefer de Kylie Jenner'a özendi.

Duygu Özaslan Jenner'ın yere çömeldiği pozunu taklit edince takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü fenomenin sık sık sevgilisinin kucağında pozlar vermesi de beğenilmedi.

