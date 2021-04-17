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Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı

17.04.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ın paylaştığı doğum günü fotoğrafları olay yarattı. Duygu Özaslan 30'uncu yaşını kutladı.

Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı

Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını bir otelde kutladı. Kutlama için özel olarak hazırlanan sosyal medya fenomeni, 2 milyon takipçisine çok özel fotoğraflar paylaştı. Özaslan'ın paylaştığı iki kare, sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya fenomeni, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

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Özaslan, "Doğum günü kızı 30 oldu... Altın çağa giriş yaptım diyebilir miyiz? Ona göre giyindim de..." diye yazdı. Derin göğüs dekolteli elbise giyen sosyal medya fenomeni, doğum günü için odayı da süsledi.

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Duygu Özaslan Instagram
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