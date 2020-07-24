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Duygu Özaslan selülitli halini unutturmaya çalışıyor! Banyo pozları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Duygu Özaslan selülitli halini unutturmaya çalışıyor! Gündem olan karelerden sonra Özaslan, yeni bikinili fotoğraflarını yayınladı.

Duygu Özaslan selülitli halini unutturmaya çalışıyor! Banyo pozları

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Güneşin tadını çıkaran Özaslan, havuz kenarında görüntülenmiş, Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark dikkat çekmişti.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraflardan sonra, Özaslan yeni pozlarını paylaştı. Özaslan karelerine kalp emojisi koydu.

YORUM YAĞMIŞTI

Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağmıştı.
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Duygu Özaslan, gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından, "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" paylaşımını yaptı.
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Bir Twitter kullanıcısı durumu, "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şu an olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi.
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Bu yoruma Twitter'da beğeni yağdı. Duygu Özaslan daha sonra ise, Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıkladı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" dedi.


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