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Duygu Özaslan terasa güneşlenmeye çıktı!

29.08.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor. Son dönemde evlilik hazırlığına başlayan Duygu Özaslan tatil pozlarını ise paylaşmaya devam ediyor.

Duygu Özaslan terasa güneşlenmeye çıktı!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la birlikte tatil yapan Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Modayı yakından takip eden Duygu Özaslan mavi bikinisiyle hayranlarından tam not aldı.

duygu özaslan

Terasta güneşlenen Özaslan düzgün fiziğiyle dikkatleri çekti. Özaslan, geçtiğimiz yıl tatilde kilolu fotoğrafıyla olay olmuştu. Sosyal medya fenomeni daha sonra spor ve diyetle kilo vermişti.

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Duygu Özaslan Instagram
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