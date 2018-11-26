Duygu Su Gülpınar eski aşkına döndü

Duygu Su Gülpınar 3 yıl birlikte olduğu iş insanı Ali Ağaoğlu'ndan geçen yaz ayrılmış, ağustosta Reşit Bozkurt ile aşk yaşamaya başlamıştı.

10 gün önce bu ilişkisine son verip “Yeterince hata yaptım, yalnız kalmak istiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Geçen hafta Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya katılan Duygu Su “Ali Ağaoğlu ile yaşadığımız günleri özlüyorum. Beni koruyup kollasaydı yine beraber olurdum” açıklamasıyla olay olmuştu. Ancak Gülpınar bu açıklamadan 2 gün sonra en son sevgilisi Bozkurt ile barıştı. Sosyal medyada da beraber fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

