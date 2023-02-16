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Duygusal anlar! Hatay'ın sesi oldu... Gökhan Zan 'En çok yanımda duran o' dedi Fatih Terim gündem oldu

16.02.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem en çok Hatay'da acı yüzünü gösterdi. Hatay'ın merkezinde büyük bir yıkım söz konusu, önce Volkan Demirel daha sonra da Gökhan Zan deprem günü yaptıkları canlı yayınlarla bölge halkının sesi oldu. Bugün tekrar canlı yayına bağlanan Gökhan Zan'ın açıklamalarındaki Fatih Terim detayı sosyal medyada gündem oldu.

Duygusal anlar! Hatay'ın sesi oldu... Gökhan Zan 'En çok yanımda duran o' dedi Fatih Terim gündem oldu

Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketi olan Kahramanmaraş depremi sonrası yara sarma çalışmaları devam ediyor. Az önce felaketin 11. gününde Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından çıkarıldı. 248. saat mucizesinin ardından gözyaşları sel oldu. Kendisi de Hataylı olan Gökhan Zan, canlı yayında Fatih Terim'e teşekkür etti.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan defalarca A milli takımımızın formasını giyen Gökhan Zan, devlet yetkililerinden sivil toplum kuruluşlarına spor adamlarından gönüllü ekiplere herkese teşekkür ederek destekleri için minnettar olduğunu dile getirdi. İşte Gökhan Zan'ın o açıklamaları...

GÖKHAN ZAN'DAN FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR! 'EN ÇOK YANIMDA DURAN İSİM...'

'Tüm devlet yetkililerimizden tüm sivil toplum kuruluşlarından arayan soran kim varsa Allah razı olsun. En çok yanımda duran isim Fatih Terim. Biz burada onlardan güç alıyoruz. Biz depremzedeyiz burada duş bile alamıyoruz su yok.

de

'HEPSİNİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM'

Gönüllülerden buraya gelenlerden hepsinden Allah razı olsun. Gönüllü hayırsever arayan soran ne kadar arkadaşımız varsa hepsinin ellerinden öpüyorum'

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