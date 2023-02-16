Hatay yerle bir oldu... O mahallede tek bir ev bile yıkılmadı! Üstelik yüksek katlı... Görenler şaşkın herkes bunu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ciddi yıkıma ve can kayıplarına yol açarken deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi ise Hatay olmuştu. Özellikle bölgeye giden hemen hemen herkes Antakya'nın neredeyse bitip yok olduğunu dile getiriyordu. Ancak ilçedeki bir mahalle, depremde tek bir binanın dahi yıkılmamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

YÜKSEK BİNALAR DA VAR

Antakya ilçesindeki Ekinci mahallesinde yüksek katlı binalar olsa dahi herhangi bir binanın yıkılmadığı görülürken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu anlaşıldı.

O MAHALLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deprem sonrası herkesi şaşırtan o mahalle havadan dron ile görüntülendi. (İHA)



