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Hatay yerle bir oldu... O mahallede tek bir ev bile yıkılmadı! Üstelik yüksek katlı... Görenler şaşkın herkes bunu konuşuyor

16.02.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ancak 10 ili etkileyen deprem felaketi özellikle Hatay'da büyük yıkımlara yol açmıştı. Depremin ardından tüm gözler Hatay'dan gelecek haberlere çevrilirken bölgeden kaydedilen görüntüler herkesi kahretmişti. Neredeyse şehrin büyük bir bölümünün yerle bir olduğu kentte bir mahalle dikkat çekti. Hatay'ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı. Üstelik mahallede yüksek katlı binalar olduğu da fark edildi. Bu durumu görenler ise gözlerine inanamadı.

Hatay yerle bir oldu... O mahallede tek bir ev bile yıkılmadı! Üstelik yüksek katlı... Görenler şaşkın herkes bunu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ciddi yıkıma ve can kayıplarına yol açarken deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi ise Hatay olmuştu. Özellikle bölgeye giden hemen hemen herkes Antakya'nın neredeyse bitip yok olduğunu dile getiriyordu. Ancak ilçedeki bir mahalle, depremde tek bir binanın dahi yıkılmamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

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YÜKSEK BİNALAR DA VAR

Antakya ilçesindeki Ekinci mahallesinde yüksek katlı binalar olsa dahi herhangi bir binanın yıkılmadığı görülürken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu anlaşıldı.

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O MAHALLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deprem sonrası herkesi şaşırtan o mahalle havadan dron ile görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya

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