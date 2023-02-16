'Binamız sosyal medyaya düşmüş' Çok tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

Sosyal medya, yapısıyla dikkat çeken ve tartışma yaratan İstanbul Çekmeköy'deki binayı konuşuyor. 5 katlı Savaş Apartmanı, üçgen yapısıyla ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veriyor. Ayrıca binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görülüyor. Bir kısmı üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılınca 'depremde çökme riski' konusunda tartışmalara yol açtı. O apartmanla ilgili binanın müteahhidi konuştu ve deprem yönetmeliği hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

'BİNAMIZ SOSYAL MEDYAYA DÜŞMÜŞ'

"Binamız sosyal medyaya düşmüş" ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, "Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm. Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı." ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN'

Karataş, "Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok" dedi.

'BİNAYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, MEMNUNUZ'

Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da. Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten" diye konuştu. (DHA)