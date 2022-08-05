Duyuru eş anlamlısı nedir? duyurunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, birden fazla dilin bir araya gelerek türetilmiş kelimeleri de içeren bir dildir. Kendi köklü dil geçmişi sayesinde farklı diller ile ilişkileri vardır. Bu ilişkiler aracılığı ile dilimize gelmiş olan kelimelerden biri de duyurudur. Bildiri ve ilan kelimeleri de duyuru yerine kullanılabilir.

Birçok alanda kullanılan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinde sıklıkla karşılaşılır. Dil uzmanları tarafından yapılan çalışmalar sonucu dönüşerek dilimize kabul edilmiştir. Fransızca'daki announce kelimesinin de Türkçe'ye uyarlanmış halidir.

Tek anlamı ve birden fazla eş anlamlı kelimesi olan bir isimdir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik kelimeler oluşturur. Duyuru tahtası, sesli duyuru, suç duyurusu bu birleşik kelimelere örnek olarak gösterilebilir.

Duyuru kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu'nun yaptığı tanıma göre "Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı ya da sözlü haber veya ilan."

Atasözü ve deyimler içinde de kullanılır. Duyuruda bulunmak ifadesi bu kullanımın bir örneğidir.

Duyuru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İlan, haber, anons, bildiriş, bildirim kelimeleri duyuru eş anlamlısı kelimeler olarak cümle içinde duyuru yerine kullanılabilir. Yazılı veya sözlü olarak yapılabileceği için cümlenin bütününe bakmadan doğru eş anlamlı kelimeyi seçebilmek mümkün olmaz.

Duyurunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yol o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Duyuru kelimesi de eş anlamlıları bakımından farklı cümlelerde farklı şekillerde kullanılabilir. Yazılı ya da sözlü olarak yapıldığı için cümlenin tamamına bakmak gerekir. Bazı örnek cümleler şunlardır:

Ölüm ilanını gazetede gördüğüm an elim ayağım titredi, ağlamaya başladım, sonra bayılmıştım.

Az önce verilen anonsa göre sokağa çıkma yasağı başlamış!

Bölüm şefinin duyuru panosuna astığı yazıyı gördün mü?

Bunun bildirisini sana geçen hafta göndermiştim!



