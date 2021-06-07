Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Düzce’de doğaseverlerin yeni adresi yayla tatili oldu

Düzce’de doğaseverlerin yeni adresi yayla tatili oldu

07.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle birlikte getirilen yasaklar ve normalleşme süreçleri tatil algısında değişikliklere neden oldu. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle beraber Düzce’de yeniden ziyarete açılan yaylalar doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Düzce’de doğaseverlerin yeni adresi yayla tatili oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla yaklaşık 8 ay boyunca doğaseverlerden uzak kalan yaylalar, yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Doğal güzelliği ve temiz havasıyla öne çıkan, rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Kardüz, Kızık, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı, Sinekli, Odayeri, Kocayayla, Torkul, Topuk, Yörükler, Sırık, Sakarca, Çiçekli, Oflu, Eğrelti ve Kütüklü yaylaları, kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

1

İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kente yakınlığıyla doğa tutkunlarının tercihi olan yaylalarda kamp ve doğa yürüyüşleri yapılıyor.

2

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda vatandaşların güvenliği için devriye görevi yürütüyor.

(AA)

Mavi ve yeşilin tüm tonlarını ağırlayan Uçmakdere adrenalin tutkunlarının ilk adresi olduMavi ve yeşilin tüm tonlarını ağırlayan Uçmakdere adrenalin tutkunlarının ilk adresi oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Adrenalin tutkunlarının ilk adresi! Turistler akın ettiAdrenalin tutkunlarının ilk adresi! Turistler akın etti
Bilim bu soruya cevap arıyor! Truva Savaşı gerçek miydi?Bilim bu soruya cevap arıyor! Truva Savaşı gerçek miydi?
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

60 saniyede uyku garanti! Bu teknikle mışıl mışıl uyuyacaksınız

60 saniyede uyku garanti! Bu teknikle mışıl mışıl uyuyacaksınız

Dünyanın en iyi hastalığı! Soykırımdan kurtulmak için uyduruldu

Dünyanın en iyi hastalığı! Soykırımdan kurtulmak için uyduruldu

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.