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Düzce'de Fenerbahçe-Galatasaray tartışması can aldı! Evinden aldığı silahla dehşet saçtı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.02.2025 16:28
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Düzce'de Fenerbahçeli büfe sahibi ile bir Galatasaray taraftarı arasında futbol nedeniyle tartışma çıktı. Alkollü olan Galatasaray taraftarı evine gidip aldığı silahla, büfe sahibini öldürdü. Olay yerinden kaçan Galatasaray taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce'de Fenerbahçe-Galatasaray tartışması can aldı! Evinden aldığı silahla dehşet saçtı

Olay dün akşam saatlerinde Düzce'nin Çoban mevkiinde bulunan büfede meydana geldi. Düzce Son Haber'de yer alan bilgilere göre; tekel büfesi işletmecisi E.Ç. ile büfeye gelen müşteri H.M. arasında futbol nedeniyle tartışma çıktı.

EVİNDEN SİLAHI ALIP DEHŞET SAÇTI

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan E.Ç., yine fanatik Galatasaray taraftarı olan H. M. ile atışmaya başladı. Alkolün etkisinde olan H. M. evine giderek tabancasını aldı. Daha sonra büfeye döndü ve E.Ç’ye ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan büfe sahibi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan olay yerinden kaçan H. M. ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet fenerbahçe galatasaray
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