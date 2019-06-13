Düzce'de sokak köpeğine elleriyle su içirdi

Düzce Anıtpark Meydanı'nda bulunan çeşmenin yanından geçen bir genç, çeşmenin yanında dolaşan ve sıcaktan bunalmış olduğunu fark ettiği köpeğin su içmeye çalıştığını gördü. Bunun üzerine çeşmenin yanına yaklaşan genç, elleriyle köpeğe su verdi.
Sokak köpeği, gencin avcunun içerisinden su içti. Gencin köpeğe su verdiğini gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.
(DHA)
13 yaşındaki çocuğun azı dişi üreme organından çıktı!
Gece yarısı büyük panik! Komşuları kurtardı
İş arayanlara müjde! Dev şirket alım yapacak: Başvurular başladı
Antalya'da şaşırtan görüntü! 5 yıldızlı otellerin yanı başında...
Yemek borusundan çengelli iğne çıkardılar
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum