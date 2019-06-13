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Düzce'de sokak köpeğine elleriyle su içirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Düzce'de, çeşmenin etrafında dolaşan sokak köpeğini gören bir genç, elleriyle köpeğe su verdi.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda bulunan çeşmenin yanından geçen bir genç, çeşmenin yanında dolaşan ve sıcaktan bunalmış olduğunu fark ettiği köpeğin su içmeye çalıştığını gördü. Bunun üzerine çeşmenin yanına yaklaşan genç, elleriyle köpeğe su verdi.

Sokak köpeği, gencin avcunun içerisinden su içti. Gencin köpeğe su verdiğini gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Su köpek

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