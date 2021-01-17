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Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle, toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce’de akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle, toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun çalışmalar kapsamında 69 köyün yolları açılırken, 61 köy için ise çalışmalar sürüyor.
İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı il genelindeki 130 köye ulaşım kapandı. Özel idare ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları ile kapalı köy yollarından 69’u açıldı. Merkezde 24, Cumayeri’de 9, Çilimli’de 3, Gölyaka’da 1, Akçakoca’da 6, Gümüşova’da 4, Kaynaşlı’da 11 ve Yığılca’da da 3 köy yolu kapanırken, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

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