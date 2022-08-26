Düzeltme işareti nedir? Düzeltme işareti nerelerde kullanılır?

Şapka ya da şapkalı kelimeler olarak bildiğimiz işaretin doğru adı "düzeltme işareti"dir. Düzeltme işareti, Türkiye Türkçesi döneminden önce sıklıkla kullanılsa da günümüzde kullanım alanı daralmıştır. Genel olarak düzeltme işareti, yabancı kelimeleri Türkçe olan kelimelerle karıştırmamak adına kullanılır. Birtakım kural doğrultusunda kullanılan düzeltme işareti sıklıkla karıştırılabilen bir noktalama işaretidir.
Türkçede kullanılan düzeltme işareti çoğunlukla şapka olarak biliniyor. Düzeltme işareti, Doğu kökenli kelimelerle Türkçe kelimelerin anlamsal olarak karıştırılmaması için kullanılıyor. Kelimelerin yazımlarında yer alarak anlamlarını değiştirip daha ince okunmasını sağlar.
Örneğin, ama kelimesi Türkçe bir bağlaçtır. Kelimeyi âmâ şeklinde yazdığımızda Arapçada gözü göremeyen, kör anlamına gelen kelime olur. Ama ve âmâ kelimeleri gibi yazılışları aynı, okunuşları ve anlamları farklı kelimeleri ayırt etmek için kullanılır.
Düzeltme işareti kullanımı bazen karıştırılabilmektedir. TDK’ye göre düzeltme işaretinin kullanılması gereken bazı durumlar ve kurallar vardır. Düzeltme işareti kullanımı şu şekildedir:
Düzeltme işareti kullanılan kelimelere birçok örnek verebiliriz. Bu örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
Klavyede bulunan bir tuş birden çok karakteri belirtebilir. Böyle durumlarda bazı karakterleri yapamayabiliriz. Klavyede birden fazla tuşa aynı anda basmak ya da çeşitli tuşlara basmak gerekebilir. Düzeltme işareti de böyle birden fazla tuşa basarak elde edilen bir karakterdir. Düzeltme işaretini elde edebilmek için bir kısa yol bulunmaktadır.
Öncelikle "shift" tuşuna basılır ve parmak kaldırmadan "3" rakamına basılıp ardından şapka koyacağımız harfe basmak yeterlidir. Bu tuşlar kullanılıp düzeltme işareti yapılabilir.
TDK’ye göre düzeltme işareti hiçbir zaman kaldırılmamıştır. Cümlede noktalama işaretleri düzeltme programları ile daha doğru ve daha sağlıklı bir kullanım sağlayabiliriz.