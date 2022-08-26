Satır sonunda kelimelerin bölünmesi - Satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl ayrılır?

Türkçede temel olarak altı temel hece yapısı vardır. Hecelerde en az bir ses, en çok da dört ses bulunmalıdır. Kelimeyi hecelerine ayırma için Türkçe hece yapısını bilmeliyiz.
Satır sonuna sığmayan kelimeleri de bu heceleme yoluyla kelimeleri hecelerine ayırıp yapmalıyız. Kelimeleri hecelerine göre ayırarak yazabiliriz. Ancak heceleri birbirinden ayıramayız.
Yazarken satır sonuna sığdıramadığımız kelimeler olabilir. Bu kelimeleri sözcüklerin yapı taşı olan hecelere ayırmak ilk yapacağımız iştir. Ardından hecelerine ayırdığımız kelimeleri kısa çizgi noktalama işareti yoluyla satır sonunda bölebiliriz.
Türkçede kelimeler bölünebilir fakat kelimeleri oluşturan heceleri bölünmez. Bu sebeple satır sonuna sığmayan kelimeyi hecelerine ayırma yöntemiyle yazmalıyız. Heceleri doğru ayırabilmek için Türkçedeki hece yapısını iyi bilmeliyiz.
Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullandığımız noktalama işaretine kısa çizgi (-) denir. Satır sonunda kelimelerin bölünmesi hece yapısına göre sağlanmaktadır. Heceleri doğru bir şekilde ayırarak satır sonuna denk gelen kelime kısa çizgiyle ayrılır.
…………………………………….Adam oturduğu yerden bir türlü kalkmak bilmi-
yordu. Sanki hiç gitmeyecek gibiydi.
……………………il-
kokul
……………………ba-
şöğretmen
…………………………….ara-
ba
……………………………..akıl-
lı
…………………………….ni-
hai
……………………………Bursa’
nın
……………………………Kerim’
in
……………………………band-
rol
……………………………sürp
riz