Satır sonunda kelimelerin bölünmesi - Satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl ayrılır?

Türkçede temel olarak altı temel hece yapısı vardır. Hecelerde en az bir ses, en çok da dört ses bulunmalıdır. Kelimeyi hecelerine ayırma için Türkçe hece yapısını bilmeliyiz.

İki ünlü arasındaki ünsüz harf, kendinden sonraki ünlü harfe bağlanır. (a-ra-ba)

Yan yana iki ünsüz varsa ilki kendinden önceki, diğeri de kendinden sonraki ünlüyle bağlanır. (gel-di)

Kelimede yan yana gelen üç ünsüz harf varsa ilk ikisi kendilerinden öncekine, üçüncüsü de kendinden sonraki ünlüye bağlanır. (Türk-lük)

Batı kökenli sözcükler Türkçe sözcük yapısına göre hece oluşturur. (kont-rol)

Satır sonuna sığmayan kelimeleri de bu heceleme yoluyla kelimeleri hecelerine ayırıp yapmalıyız. Kelimeleri hecelerine göre ayırarak yazabiliriz. Ancak heceleri birbirinden ayıramayız.

Satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl ayrılır?

Yazarken satır sonuna sığdıramadığımız kelimeler olabilir. Bu kelimeleri sözcüklerin yapı taşı olan hecelere ayırmak ilk yapacağımız iştir. Ardından hecelerine ayırdığımız kelimeleri kısa çizgi noktalama işareti yoluyla satır sonunda bölebiliriz.

Türkçede kelimeler bölünebilir fakat kelimeleri oluşturan heceleri bölünmez. Bu sebeple satır sonuna sığmayan kelimeyi hecelerine ayırma yöntemiyle yazmalıyız. Heceleri doğru ayırabilmek için Türkçedeki hece yapısını iyi bilmeliyiz.

Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullandığımız noktalama işaretine kısa çizgi (-) denir. Satır sonunda kelimelerin bölünmesi hece yapısına göre sağlanmaktadır. Heceleri doğru bir şekilde ayırarak satır sonuna denk gelen kelime kısa çizgiyle ayrılır.

Satır sonunda kelimelerin bölünmesi ile ilgili örnekler

Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerine ayrılarak yazılabilir ama heceler bölünemez.

…………………………………….Adam oturduğu yerden bir türlü kalkmak bilmi-

yordu. Sanki hiç gitmeyecek gibiydi.

Birleşik olan sözcükler sanki tek bir kelimeymiş gibi hecelerine ayrılır. İlk heceden sonraki hece ünsüzle başlar.

……………………il-

kokul

……………………ba-

şöğretmen

Kelimeleri hecelerine ayırırken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz.

…………………………….ara-

ba

……………………………..akıl-

lı

…………………………….ni-

hai

Kesme işareti satır sonuna geliyorsa kısa çizgi değil yalnız kesme işareti kullanılır.

……………………………Bursa’

nın

……………………………Kerim’

in

Yabancı kelimeler, Türkçe kurallara göre hecelenir.

……………………………band-

rol

……………………………sürp

riz



