Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor

Modern bilim daha uzun yaşamın sırrını arıyor ve yapılan bazı çalışmalar sonucunda uzun yaşamın sadece genetik değil beslenme ve yaşam tarzındaki değişiklikler ile şekillendiği ortaya kondu.

Birleşik Krallık’tan yapılan geniş kapsamlı bir analiz, sağlıklı beslenmeye bağlı olarak bir kişinin beklenecek yaşam süresini 8–10 yıl kadar artırabileceğini ortaya koydu.

Çalışmalarda, tipik batı tarzı (yüksek şeker, işlenmiş gıdalar ve kırmızı et ağırlıklı) yerine sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar ve kuru yemiş gibi sağlıklı besinleri daha fazla tüketmenin yaşam süresini uzattığı gözlemlendi. Bu tür beslenme modelleri, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve bazı kanser türleri gibi ölümcül kronik hastalık risklerini azaltıyor.

Akdeniz tarzı beslenme, dünya genelinde uzun yaşamla ilişkilendirilen en güçlü beslenme modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu diyet; zeytinyağı, sebze ve meyve, baklagiller, yağlı balık ve kuruyemiş içeriyor ve antioksidanlar ile sağlıklı yağ profili sayesinde kronik hastalık riskini azaltıyor.

Beslenmenin yanı sıra nasıl yaşandığının da ömrü uzatmada önemli rol oynadığını vurgulayan bilim insanları düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve stressiz hayatın yaşam kalitesini artırdığını ve uzun ömrün kapısını araladığını belirtiyor.

Bilim insanları, sadece ne yenildiğinin değil nasıl yaşandığının da uzun yaşamda rol oynadığını söylüyor. Düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve stresi azaltan yaşam şekilleri, beslenmeyle birlikte ömrü uzatıyor ve yaşam kalitesini artırıyor.

Araştırmalar, “Mavi Bölgeler” olarak adlandırılan bölgelerde insanın ortalama yaşının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Okinawa (Japonya), Sardinya (İtalya), Nicoya (Kosta Rika) gibi yerlerde yaşayanlar hem beslenme hem de yaşam tarzı olarak daha doğal, işlenmemiş gıdalarla besleniyor, sosyal bağlarını güçlü tutuyor ve hareketli bir hayat tarzını sürdürüyorlar.

Mavi Bölgelerde kök sebzeler, mor patates, balık, yağsız et ve bolca baharat tüketiliyor. Geleneksel Akdeniz beslenme tarzına daha yakın olan İkarya’da ise zeytinyağı başrolde.

Genel olarak bakliyat ve yemişler temel protein kaynağı olarak tüketiliyor. Rafine edilmiş yağlar yerine soğuk sıkım zeytinyağı her öğünde yerini alıyor. İnek sütü yerine koyun ya da keçi sütü tercih ediliyor.