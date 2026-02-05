YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor

Bilim insanları, günlük beslenme alışkanlıklarının sadece sağlık değil yaşam süresi üzerinde de ciddi etkileri olduğunu söylüyor. Yapılan çalışmalar, bazı besinlerin ve doğru beslenme biçimlerinin yaşam yıllarını artırabileceğini ortaya koyuyor.

Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor
Gökçen Kökden

Modern bilim daha uzun yaşamın sırrını arıyor ve yapılan bazı çalışmalar sonucunda uzun yaşamın sadece genetik değil beslenme ve yaşam tarzındaki değişiklikler ile şekillendiği ortaya kondu.

Birleşik Krallık’tan yapılan geniş kapsamlı bir analiz, sağlıklı beslenmeye bağlı olarak bir kişinin beklenecek yaşam süresini 8–10 yıl kadar artırabileceğini ortaya koydu.

Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor 1

Çalışmalarda, tipik batı tarzı (yüksek şeker, işlenmiş gıdalar ve kırmızı et ağırlıklı) yerine sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar ve kuru yemiş gibi sağlıklı besinleri daha fazla tüketmenin yaşam süresini uzattığı gözlemlendi. Bu tür beslenme modelleri, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve bazı kanser türleri gibi ölümcül kronik hastalık risklerini azaltıyor.

Akdeniz tarzı beslenme, dünya genelinde uzun yaşamla ilişkilendirilen en güçlü beslenme modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu diyet; zeytinyağı, sebze ve meyve, baklagiller, yağlı balık ve kuruyemiş içeriyor ve antioksidanlar ile sağlıklı yağ profili sayesinde kronik hastalık riskini azaltıyor.

Beslenmenin yanı sıra nasıl yaşandığının da ömrü uzatmada önemli rol oynadığını vurgulayan bilim insanları düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve stressiz hayatın yaşam kalitesini artırdığını ve uzun ömrün kapısını araladığını belirtiyor.

Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor 2

Bilim insanları, sadece ne yenildiğinin değil nasıl yaşandığının da uzun yaşamda rol oynadığını söylüyor. Düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve stresi azaltan yaşam şekilleri, beslenmeyle birlikte ömrü uzatıyor ve yaşam kalitesini artırıyor.

Araştırmalar, “Mavi Bölgeler” olarak adlandırılan bölgelerde insanın ortalama yaşının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Okinawa (Japonya), Sardinya (İtalya), Nicoya (Kosta Rika) gibi yerlerde yaşayanlar hem beslenme hem de yaşam tarzı olarak daha doğal, işlenmemiş gıdalarla besleniyor, sosyal bağlarını güçlü tutuyor ve hareketli bir hayat tarzını sürdürüyorlar.

Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor 3

Mavi Bölgelerde kök sebzeler, mor patates, balık, yağsız et ve bolca baharat tüketiliyor. Geleneksel Akdeniz beslenme tarzına daha yakın olan İkarya’da ise zeytinyağı başrolde.

Düzenli tüketildiğinde ömrü en az 10 yıl uzatıyor 4

Genel olarak bakliyat ve yemişler temel protein kaynağı olarak tüketiliyor. Rafine edilmiş yağlar yerine soğuk sıkım zeytinyağı her öğünde yerini alıyor. İnek sütü yerine koyun ya da keçi sütü tercih ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek parçası tütün kadar zararlı! Evinize sokmayınTek parçası tütün kadar zararlı! Evinize sokmayın
Vücudu adeta tedavi ediyor! Bir kaşığı kolajen deposuVücudu adeta tedavi ediyor! Bir kaşığı kolajen deposu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
beslenme sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.