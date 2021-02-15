MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dwayne Johnson’ın dizisi Young Rock’tan şaşırtan kareler

Dwayne Johnson’ın dizisi Young Rock’tan şaşırtan kareler

15.02.2021 08:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dwayne Johnson’ın dizisi Young Rock’tan şaşırtan kareler

Dwayne Johnson’ın hayatını konu alan Young Rock dizisi için geri sayım başladı. Vince McMahon ve Randy Savage’ın da katıldığı diziden rengarenk fotoğraflar yayınlandı. Young Rock, 16 Şubat’taki ilk bölümüyle başlayacak.

Dwayne Johnson’ın hayatını konu alacak olan Young Rock dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Ortaya çıkan fotoğraflarda Vince McMahon ve Macho Man olarak anılan Randy Savage’in dizide başka oyuncular tarafından canlandırıldıkları görüldü.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DWAYNE JOHNSON ANLATILACAK

Paylaşılan yeni set fotoğraflarına göre dizide Vince McMahon ve Macho Man (Randy Savage) karakterleri yer alacak. Uzun yıllardır WWE Başkanı ve CEO’su olarak hizmet veren McMahon’u Johnson’ın profesyonel güreşçilik kariyeri döneminde ekranlarda seyredeceğiz.

Hızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötüHızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötü

Young-Rock-Dizisi-Randy-Savage-Macho-Man

McMahon’a tecrübeli aktör Adam Ray hayat verecek. Güreşçilik kariyerinin yanı sıra aktör, yorumcu, rapçi ve beyzbol oyuncusu olarak çok yönlü kişiliğini ortaya koyan Randy Savage‘yi ise Kevin Makely canlandıracak. Bu iki karakterle beraber The Rock’ın Smackdown ve RAW yıllarında eşsiz bir yolculuğa çıkacağız gibi görünüyor.

The Walking Dead’in hızına yetişilmiyor! Daha kalan bölümler yayınlanmadan...The Walking Dead’in hızına yetişilmiyor! Daha kalan bölümler yayınlanmadan...

Young-Rock-Dizisi-Vince-McMahon

Deneyimli yıldız Dwayne Johnson yeni Young Rock dizisi ile çocukluk yıllarından güreşçilik kariyerine, sinema oyunculuğundan aile hayatına kadar hayatının birçok dönemecini eğlenceli bir üslupta anlatacak. Ayrıca Johnson’ın ABD Başkan Adayı olması gibi absürt hikayeler de “gelecek” teması altında işlenecek. Dizi ilk bölümüyle 16 Şubat’ta yayınlanacak.

Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınızYeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız

Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız

Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ve Hasan Ali evleniyor mu?

Yasak Elma'da sürpriz evlilik!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu?

Ünlü isim EDHO'ya veda mı ediyor?

Sadakatsiz 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Selçuk Haluk'un oğlu mu?

Sadakatsiz'de şok gerçek ortaya çıkıyor!

Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'yi şoke eden hamle

Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'yi yıkan hamle

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali dönemi başlıyor!

Çukur'da yeni dönem başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.