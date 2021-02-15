Dwayne Johnson’ın dizisi Young Rock’tan şaşırtan kareler

Dwayne Johnson’ın hayatını konu alacak olan Young Rock dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Ortaya çıkan fotoğraflarda Vince McMahon ve Macho Man olarak anılan Randy Savage’in dizide başka oyuncular tarafından canlandırıldıkları görüldü.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DWAYNE JOHNSON ANLATILACAK

Paylaşılan yeni set fotoğraflarına göre dizide Vince McMahon ve Macho Man (Randy Savage) karakterleri yer alacak. Uzun yıllardır WWE Başkanı ve CEO’su olarak hizmet veren McMahon’u Johnson’ın profesyonel güreşçilik kariyeri döneminde ekranlarda seyredeceğiz.

McMahon’a tecrübeli aktör Adam Ray hayat verecek. Güreşçilik kariyerinin yanı sıra aktör, yorumcu, rapçi ve beyzbol oyuncusu olarak çok yönlü kişiliğini ortaya koyan Randy Savage‘yi ise Kevin Makely canlandıracak. Bu iki karakterle beraber The Rock’ın Smackdown ve RAW yıllarında eşsiz bir yolculuğa çıkacağız gibi görünüyor.

Deneyimli yıldız Dwayne Johnson yeni Young Rock dizisi ile çocukluk yıllarından güreşçilik kariyerine, sinema oyunculuğundan aile hayatına kadar hayatının birçok dönemecini eğlenceli bir üslupta anlatacak. Ayrıca Johnson’ın ABD Başkan Adayı olması gibi absürt hikayeler de “gelecek” teması altında işlenecek. Dizi ilk bölümüyle 16 Şubat’ta yayınlanacak.



