Dwayne Johnson’ın hayatını anlatacak olan Young Rock’ın kadrosu belli oluyor

Dwayne Johnson, hayatını konu alacak Young Rock filmi için gençliğini canlandıracak oyuncuları seçti. Johnson'ın yapımcılığını üstlendiği ve başrolünü oynadığı yeni NBC komedisi “Young Rock”, Adrian Groulx'u 10 yaşındaki Dwayne (dürüst, inatçı, etkilenebilir ve cesur olarak tanımlanıyor), Bradley Constant'ı 15 yaşındaki hali (normal bir genç olarak uyum sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor) ve “Marco Polo” yıldızı Uli Latukefu'yu 18-20 yaşları arasındaki versiyonu olarak (Üniversitede burslu olarak futbol oynamak üzere yeni işe alındığında) karşımıza çıkaracak.

Oyuncu kadrosuna ayrıca, Dwayne’in güçlü ve pozitif annesi Ata Johnson rolünde Stacey Leilua yer alırken, Dwayne’in karizmatik ve çekici babası rolünde “Harriet” oyuncusu Joseph Lee Anderson canlandıracak. Ana Tuisila ise, Dwayne’in olması gerektiği acımasız halini borçlu olduğu, bir iş insanı olan tatlı büyükannesi Lia Maivia rolünde yer alacak.

2021'de prömiyeri yapılması planlanan "Young Rock", Johnson’ın çocukluğunu, güçlü ve dirençli bir ailede büyümekten, profesyonel güreş ailesinin vahşi karakterleriyle çevrili olmaya ve Miami Üniversitesi'nde futbol oynadığı yıllara kadar anlatacak. Johnson'ı bugün olduğu adama ve yol boyunca tanıştığı hayattan daha büyük karakterlere dönüştüren yolculuğunu keşfedecek. Johnson, Instagram üzerinden paylaşımlarda bulundu ve aynı zamanda serideki prodüksiyonun resmen devam ettiğini de bildirmiş oldu.

Serinin pilot bölümü Jeff Chiang'la birlikte yazan Nahnatchka Khan'dan geliyor. Her ikisi de Johnson'la birlikte Seven Bucks Productions markası altında yönetici yapımcılığı üstleniyor. Johnson kısa süre önce “Jumanji: The Next Level” da ve bir sonraki Disney filmi “Jungle Cruise”da da rol aldı.