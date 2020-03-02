Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Dwayne Johnson filmleri listesi ile The Rock’ın izlemediğiniz filmi kalmasın. Komediden maceraya, aksiyondan dramaya neredeyse tüm film türlerinde izleyicinin karşısına çıkan Dwayne 'The Rock' Johnson, 2019 yılında 89.4 milyon dolarlık geliriyle En Çok Kazanan Aktör unvanını kaptı. DWAYNE JOHNSON FİLMLERİ LİSTESİ 90’lı yılların sonunda profesyonel güreşçilikten aktörlüğe hızlı bir geçiş yapan Dwayne Johnson Mumya'nın Dönüşü filmiyle ilk büyük sinema filminde boy gösterdikten sonra önlenemeyen bir çıkış yakaladı. Akrep Kral, Çete, Akıllı Ol, Tooth Fairy gibi filmlerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan aktör asıl çıkışını tüm dünyada fırtınalar estiren Hızlı ve Öfkeli serisi ile yakaladı. Son yıllarda aksiyon, komedi ve macera yapımlarına ağırlık veren isim peş peşe Hızlı ve Öfkeli filmlerinde, 2 Jumanji filminde, Sahil Güvenlik ve Merkezi İstihbarat gibi komedi filmlerinde izledik. Oyunculuk kariyerine son hız devam eden Dwayne Johnson’ı 2020 yılında Jungle Cruise ve Red Notice filmlerinde izleyeceğiz. 2021 yılında Marvel karakterlerinden Black Adam’ın film uyarlamasında süper kahraman olarak boy gösterecek olan aktör, henüz tarihleri açıklanmamış olan The King, San Andreas 2, Doc Savage ve Bir Trouble in Little Chine filmlerinde rol alacak.

Komediden maceraya, aksiyondan dramaya tüm Dwayne Johnson filmleri… 2019 Jumanji: Next Level (Jumanji: The Next Level) 2017 yapımı 'Jumanji: Vahşi Orman'ın devam halkası olan filmin başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstlenirken ilk filmi yöneten Jake Kasdan yine yönetmen koltuğunda. 2019 Fighting with My Family Komediyle dramanın iç içe olduğu film, bir gangster ve eski güreşçi olan bir adamın hikayesini anlatıyor. 2019 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs and Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off’u olan filmde, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un hikayesini konu ediyor. 2018 Gökdelen (Skyscraper) Rawson Marshall Thurber'ın yazıp yönettiği Skyscraper'da Dwayne Johnson, gökdelenlerin güvenliği için çalışan Will Ford'a hayat veriyor. 2018 Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) Aynı isimli bir video oyunundan uyarlanan filmde; doğduğu günden beri ilgilendiği goril dostu George'un yanlış giden bir genetik deney sonucu bir tehdit unsuruna dönüşmesiyle hem dostunu hem de insanlığı kurtarmaya çalışan Primatolog Davis Okoye'nin hikâyesini anlatıyor. 2017 Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) Normal bir hayat sürmek isteyen ekibin henüz başlarına gelecek olanlardan haberi yoktur. Ancak, gizemli bir kadın, Dom’u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

2017 Sahil Güvenlik (Baywatch) Eski televizyon dizisinden uyarlanan yapım; kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon’ın yeni küstah cankurtaran ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor. 2017 Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle) Aksiyon ve maceranın iç içe olduğu Jumanji’de; dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır. 2016 Merkezi İstihbarat (Central Intelligence) Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslararası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu ediniyor. 2015 Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7) Tüm serinin en iyisi olarak nitelendirilen Hızlı ve Öfkeli 7’de; Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez beraber kamera karşına geçti. 2015 San Andreas Fayı (San Andreas) Bir facia filmi olan San Andreas Fayı, 9 şiddetindeki depremden sonra kızlarını kurtarmak için yola çıkan, araları pek de iyi olmayan bir karı kocanın hikayesini konu alıyor. 2014 Herkül: Özgürlük Savaşçısı (Hercules) The Rock, bu filmde tahmin edebileceğiniz gibi karşımıza Herkül olarak çıkıyor.

2013 G.I. Joe: Misilleme (G. I. Joe: Retaliation) G. I. Joe’lar sadece ölümcül düşmanları Kobra’ya karşı mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda devletin içinden kendi varlıklarını tehlikeye atan tehditlere karşı da mücadele vermek zorunda kalıyor. 2013 Hızlı ve Öfkeli 6 (Fast & Furious 6) Aksiyonun tavan yaptığı Hızlı ve Öfkeli 6’da; baş belası federal ajan bu defa hepsine reddetmeyecekleri bir teklif yapıyor ve eski filmlerin düşmanları yeni filmin ortakları oluveriyor. Amaç; Owen Shaw adındaki baş belası bir pisliği yakalamak ve Dom'un bu tehlikeli suçluyu yakalayabilmek için hızlı ve öfkelilerin yardıma ihtiyacı var. 2013 Zor Kazanç (Pain & Gain) Aksiyonla komedinin iç içe olduğu filmde; vücut geliştirme salonunda çalışan, sıkıcı hayatları olan iki kafadar zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Ancak hiçbir şey planladıkları gibi gitmez! 2013 Muhbir (Snitch) Üniversite öğrencisi genç oğlu, yanlış bir suçlamayla uyuşturucu satıcılığından 20 yıl hapis cezası alınca, düzenli ve sakin bir aile hayatı süren babasının yapacak tek bir şeyi alır: polisle iş birliği yaparak kılık değiştirecek ve uyuşturucu çetesinin en tepesindeki adama ulaşmaya çalışacaktır.

2012 Journey 2: The Mysterious Island (Gizemli Adaya Yolculuk) Brad Peyton'ın yönettiği bilimkurgu-komedi türündeki filmde; okyanusun ortasında gizemli bir yerden gelen sinyalin peşinden giden meraklı bir ekibin başına gelen maceraları konu alıyor. 2011 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Fast Five) Aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin beşinci filminde ekibe katılan The Rock, Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs olarak karşımıza çıkıyor. 2010 Tooth Fairy Fantastik aile komedisi olan filmde, Dwayne Johnson dünyanın en sevilmeyen diş perisi olmakla cezalandırılan sert bir hokey oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. 2010 Faster George Tillman Jr. yönetmenliğindeki filmde; Avcının tam olarak av olduğu bu filmde, kahramanımız Sürücü işlediği bir suç nedeniyle on yıl hapis cezası alır. Cezasını tamamlayan Sürücü, on yıl kaldığı hapishanede tek bir amaca odaklanır. Bir soygunda hayatını kaybeden kardeşinin intikamını almak... 2010 The Other Guys (Yedek Polisler) Adam McKay yönetmenliğindeki filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Will Ferrell, Mark Wahlberg, Michael Keaton, Eva Mendes, Steve Coogan, Ray Stevenson, Samuel L.Jackson ve Dwayne Johnson boy gösteriyor. Polis teşkilatlarında iki ayrı kuvvet arasında hep süregelen bir rekabet, hırs ve kıskançlık konusu vardır. En sonunda kahramanlarımız yaptıkları işe biraz heyecan katmak için bir plan yaparlar. Fakat işler umdukları gibi gitmez.

2010 You Again (Yine mi Sen?) Düğün temalı bir Hollywood romantik komedisi olan film yıldızlarla dolu kadrosuyla göz dolduruyor. Kristen Bell, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis gibi isimlerin boy gösterdiği komedi filminin yönetmen koltuğunda Andy Fickman oturuyor. 2009 Race to Witch Mountain (Sihirli Dağ) Las Vegas'ın yakınlarında beklenmedik bir olaylar zinciri gelişir. Taksici Jack Bruno taksisine Sara ve Seth adlı iki kardeşi aldığında inanamayacağı olaylara tanık olur. Kardeşler bu dünyadan değildir ve paranormal güçlere sahiplerdir. Onları yakalamak için peşlerinde kötü niyetli kişiler olduğundan Jack'in onlarla birlikte hareket etmekten başka çaresi kalmaz. Filmin başrollerini Carla Gugino, Dwayne Johnson, AnnaSophia Robb üçlüsü paylaşırken, yönetmen koltuğunda Andy Fickman oturuyor. 2008 Get Smart (Akıllı Ol) Dwayne “The Rock” Johnson’la birlikte Steve Carell ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı aksiyon komedinin yönetmenliğini Peter Segal üstleniyor. Dünyayı ele geçirmek isteyen KAOS adlı suç örgütüne karşı bir araya gelen ajanların maceralarını konu alıyor. 2007 Reno 911!: Miami Miami’nin “gerçek” polis gücü, biyolojik bir tehdit nedeniyle karantina altına alınınca, Miami güney sahillerinin tek umudu olan Reno, ulusal polis toplantısı için görevlendirilir. Robert Ben Garant’ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi, aynı adlı diziden beyaperdeye uyarlandı. Bu kahkaha bombasında boy gösteren isimler ise Thomas Lennon, Robert Ben Garant ve Kerri Kenney-Silver.

2007 Southland Tales (Kıyamet Öyküleri) Post-apokaliptik bilimkurgu, müzikal, aksiyon türlerinin bir karışımı olan film Richard Kelly imzası taşıyor. 2006 Cannes Festivalinde Altın Palmiye Adayı olan film, paranoya ve çılgınlığın hüküm sürdüğü yakın gelecekte, Amerika’nın güneyinde geçen bir kıyamet öyküsünü konu alıyor. 2007 The Game Plan (Oyun Bozan) Bir aile komedisi olan Oyun Bozan, bekar bir Amerikan futbolu oyuncusunun eski ilişkilerinin birisinden yedi yaşında bir kızı olduğunu öğrenmesinin ardından gelişen komik olaylar zinciri konu ediliyor. 2006 Gridiron Gang (Çete) 1990 sezonunda Kilpatrick Mustang'ların gerçek hikayesine dayanan filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell ve Kevin Dunn gibi isimler boy gösteriyor. Reşit olmamış gençlerin kaldığı bir tutukevinde kamp yöneticisi olan Sean Porter, gençlere futbol sayesinde takım olabilme bilinci ve kendilerine güven duygusu aşılamaya çalışır. 2005 Be Cool (Sakin Ol) Elmore Leonard’ın aynı adlı romanından uyarlanan filmde, müzik endüstrisine adımını atan ve bir numara olmak için tüm mermilerini kullanmaya hazır olan bir gangsterin vahşi ve eğlenceli hikayesi anlatılıyor.

2005 Doom Andrzej Bartkowiak yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Karl Urban, Dwayne Johnson, Rosamund Pike üçlüsü başrolleri paylaşıyor. Aslen bir bilgisayar oyunundan uyarlanan film, Mars'ta kurulu özel bir laboratuvar olan Olduvia araştırma istasyonunun çalışmaya durmasıyla birlikte dehşet verici mesajlar göndermeye başlar. Bunun üzerine dünyadan Mars'a özel teçhizatlı bir komando timi gönderilir. 2004 Walking Tall (Yolun Sonu) Kevin Bray yönetmenliğindeki komedi soslu aksiyon drama Yolun Sonu, Amerikan Ordu Özel Kuvvetleri için sekiz yıl hizmet verdikten sonra yaşadığı yere dönen Astsubay Chris Vaughn’a odaklanıyor. Kendisine yeni bir yaşam kurmayı hedefleyen Chris, kasabanın çok değiştiğini farkeder. Lise yıllarından arkadaşı olan ve bölgenin en varlıklı insanı olan Jay Hamilton, bir suç ve uyuşturucu krallığı kurmuştur. Kasabalının da desteğiyle şerif seçilen Chris, Hamilton'ın suç operasyonunu durdurmak için hayatını ortaya koyacak ve sert yöntemleriyle mücadeleye başlayacaktır. 2003 The Rundown The Rundown filminde komedi, gerilim, aksiyon, macera ne ararsanız var! Bir gangsterin oğlu olan Travis, paha biçilemez tarihi bir eseri bulmak için Amazon'a gelmiştir. Travis, babasının kendisini geri göndürmek için tuttuğu ve Amazon'a yolladığı Beck ile düşman olmalarına rağmen aynı tarihi eserin peşindeki bir başka adama karşı birlik olurlar.