Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Dwayne Johnson filmleri listesi ile The Rock’ın izlemediğiniz filmi kalmasın. Komediden maceraya, aksiyondan dramaya neredeyse tüm film türlerinde izleyicinin karşısına çıkan Dwayne 'The Rock' Johnson, 2019 yılında 89.4 milyon dolarlık geliriyle En Çok Kazanan Aktör unvanını kaptı.

DWAYNE JOHNSON FİLMLERİ LİSTESİ

90’lı yılların sonunda profesyonel güreşçilikten aktörlüğe hızlı bir geçiş yapan Dwayne Johnson Mumya'nın Dönüşü filmiyle ilk büyük sinema filminde boy gösterdikten sonra önlenemeyen bir çıkış yakaladı. Akrep Kral, Çete, Akıllı Ol, Tooth Fairy gibi filmlerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan aktör asıl çıkışını tüm dünyada fırtınalar estiren Hızlı ve Öfkeli serisi ile yakaladı.

Son yıllarda aksiyon, komedi ve macera yapımlarına ağırlık veren isim peş peşe Hızlı ve Öfkeli filmlerinde, 2 Jumanji filminde, Sahil Güvenlik ve Merkezi İstihbarat gibi komedi filmlerinde izledik. Oyunculuk kariyerine son hız devam eden Dwayne Johnson’ı 2020 yılında Jungle Cruise ve Red Notice filmlerinde izleyeceğiz.

2021 yılında Marvel karakterlerinden Black Adam’ın film uyarlamasında süper kahraman olarak boy gösterecek olan aktör, henüz tarihleri açıklanmamış olan The King, San Andreas 2, Doc Savage ve Bir Trouble in Little Chine filmlerinde rol alacak.