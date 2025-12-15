Mynet Trend

Son 10 yılda yılbaşının simgesi: Kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Yılbaşının vazgeçilmezi kokina, yalnızca kırmızı dallarıyla değil, getirdiği şans ve bereketle de dikkat çekiyor. Peki kokina nedir, ne anlama gelir ve vazoda nasıl uzun süre canlı kalır? İşte bilmeniz gerekenler…

Çiğdem Sevinç

Yılbaşı yaklaşırken çiçek tezgâhlarında sıkça görülen kokina, aslında tek bir bitki değil, iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan geleneksel bir süs bitkisidir. Kokinanın kırmızı taneli kısmı halk arasında silcan, yeşil dallı bölümü ise botanikte Smilax excelsa olarak bilinen ve “tavşanmemesi” adıyla anılan çok yıllık bir çalı bitkisidir.

Mynet'in Sesi

Kokinalar genellikle kış aylarında, özellikle Aralık ayında hazırlanarak satışa sunulur. Doğada kendiliğinden bu şekilde bulunmaz; özenli bir işçilikle birleştirilir.

KOKİNA ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİR?

Son 10 yılda yılbaşının simgesi: Kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır? G2

Kokinanın kökeni Yunan ve Anadolu kültürlerine dayanır. Rivayete göre, yılbaşında eve alınan kokina dalı bir yıl boyunca solmadan kalırsa, o eve şans, mutluluk, bereket ve hatta ev sahibi olma müjdesi getirir. Sahibine uzun ömür vadettiğine inanıldığı için, kokina yılbaşından önce alınır ve tüm yıl boyunca saklanır.

Kokina aynı zamanda sabır ve emeğin sembolü olarak görülür. Eski İstanbul’da özellikle Rum toplumunda kokina dallarını toplamak, kırmızı meyveleri tek tek yeşil dallara bağlamak zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olarak kabul edilirdi. Bu nedenle kokina, yalnızca bir süs bitkisi değil, emekle yapılan bir el sanatı olarak da değer görür.

İSTANBUL’UN NOSTALJİK YILBAŞI GELENEĞİ

Son 10 yılda yılbaşının simgesi: Kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır? G3

Özellikle İstanbul’daki çiçek pazarlarında satılan kokinalar, geçmişten günümüze uzanan nostaljik bir yılbaşı geleneği olarak öne çıkar. Yeni yıl süslemelerinin vazgeçilmezlerinden biri olan kokina, kırmızı rengiyle umut ve yenilenmeyi simgeler.

KOKİNA VAZODA NASIL SAKLANIR?

Son 10 yılda yılbaşının simgesi: Kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır? G4
  • Kokinanın uzun süre taze kalması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir:

    * Dal halinde alınan kokina bekletilmeden vazoya konulmalıdır
    * Vazoda başka bitki bulundurulmamalıdır
    * İç mekânda, doğrudan güneş ışığı ve hava akımından uzak bir yere yerleştirilmelidir
    * Suyu düzenli olarak değiştirilmelidir
    * Kırmızı meyvelerde büzüşme görülüyorsa, bitki yeterince su alamıyor demektir
    * Saplar çapraz şekilde kesilerek içme suyuyla desteklenmelidir
En Çok Aranan Haberler

