Son 10 yılda yılbaşının simgesi: Kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?

KOKİNA ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİR?

Kokinanın kökeni Yunan ve Anadolu kültürlerine dayanır. Rivayete göre, yılbaşında eve alınan kokina dalı bir yıl boyunca solmadan kalırsa, o eve şans, mutluluk, bereket ve hatta ev sahibi olma müjdesi getirir. Sahibine uzun ömür vadettiğine inanıldığı için, kokina yılbaşından önce alınır ve tüm yıl boyunca saklanır.



Kokina aynı zamanda sabır ve emeğin sembolü olarak görülür. Eski İstanbul’da özellikle Rum toplumunda kokina dallarını toplamak, kırmızı meyveleri tek tek yeşil dallara bağlamak zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olarak kabul edilirdi. Bu nedenle kokina, yalnızca bir süs bitkisi değil, emekle yapılan bir el sanatı olarak da değer görür.