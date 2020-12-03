Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

WWE'nin ilk Kıtalararası Şampiyonu ve markanın en büyük PPV etkinlik maçlarından biri olan Royal Rumble'ın yaratıcısı olan efsane güreşçi Pat Patterson, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevilen aktör Dwayne Johnson akıl hocam da dediği efsane güreşçi için sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.

Dwayne Johnson, Pat Patterson’la birlikte bir fotoğrafını paylaşarak şu sözleri yazdı:

'Bu sabah bana, sevgili aile üyemiz, güreş danışmanım ve baba figürüm olan Pat Patterson'un hayatını kaybettiğine dair bir telefon geldi. Endüstrinin tanıdığı en parlak yaratıcı güreş beyinlerinden biri... Seni seviyorum Pat. Ve teşekkür ederim.'



