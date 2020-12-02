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Baba efsanesini anlatacak olan The Offer dizisine Armie Hammer katıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Baba efsanesini anlatacak olan The Offer dizisine Armie Hammer katıldı

Baba efsanesinin çekim sürecini konu alacak olan The Offer adlı dizinin oyuncu kadrosuna Armie Hammer katıldı.

The Godfather filmlerinin yapım aşamasında yaşananları anlatacak olan 10 bölümlük mini dizi The Offer’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. The Offer dizisinin başrollerinden biri için Armie Hammer imza attı. Hammer dizide The Godfather filmlerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenen Oscar ödüllü yapımcı Al Ruddy‘i canlandıracak.

Al Ruddy’nin de yapımcıları arasında yer aldığı The Offer dizisinin senaryosunu, Robert Altman imzalı The Player filmi için yazdığı senaryoyla Oscar adaylığı kazanan, aynı zamanda beğeniyle karşılanan Escape at Dannemora dizisinin yaratıcısı olan Michael Tolkin kaleme alıyor. Senaryo ekibinde Tolkin’e Emmy adayı Leslie Greif (Hatfields & McCoys) eşlik ediyor.

BABA EFSANESİ DEVAM EDİYOR

Son zamanlar The Godfather hakkında projeler sıklaşmaya başladı. The Offer dışında, filmin çekim sürecini anlatan bir de film projesi geliştiriliyor. Barry Levinson, adı "Francis And The Godfather" olan filmi yönetecek. 1972 klasiği The Godfather'ın yapımının arka planına odaklanacak olan dramada Francis Ford Coppola rolünde Oscar Isaac ve Robert Evans rolünde Jake Gyllenhaal yer alıyor.

Dizinin de filmi de yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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