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Dwayne Johnson, Noel’i Dwanta şapkasıyla kutladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Dwayne Johnson, Noel’i Dwanta şapkasıyla kutladı

Dwayne Johnson, John Krasinski'nin Youtube’da yayınlanan Some Good News programında izleyici karşısına çıktı.

Dwayne Johnson, John Krasinski'nin 2020'nin mart ayından beri sunumunu yaptığı Some Good News isimli Youtube programına katıldı.

Black Adam ile DC Sinematik Evreni'ne dahil olan Dwayne Johnson programın Noel özel bölümüne konuk oldu. Dwayne Johnson program süresince Noel Baba kostümü ve kafasında Dwanta yazan şapka giydiği görüldü.

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DWAYNE JOHNSON TEK KONUK DEĞİLDİ...

The Office, Jack Ryan ve A Quiet Place'in yıldızı olan John Krasinski, tam 7 aylık aradan sonra Some Good News programını sunmak üzere Youtube'a dönüş yaptı. Sosyal medyada yayınlanan tamamen sıradan haberleri takipçileriyle paylaştığı programda Dwayne Johson’ın yanı sıra George Clooney hava durumunu sundu ve Justin Timberlake'in yedek sunucu olduğu görüldü.

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