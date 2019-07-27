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E-5 Karayolu’nda korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halinde olan motosikletli gence, aniden fren yaparak sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran sürücünün idaresindeki otomobil çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıyan genç, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde işyerinden çıkarak motosikletine binen genç, evine doğru yola koydu. Motosikletli genç karayolunda bir süre ilerledikten sonra önünde seyreden bir otomobil aniden fren yaptı. Sağ tarafta kalan akaryakıt istasyonuna doğru direksiyonu kıran sürücü, seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu motosikletle birlikte düşen genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

YARALI GENCİ AİLE BIRAKIP KAÇTIĞI İDDİASI

Belinde ağrı hisseden genç hastaneye gitmek istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü otomobiliyle, hastaneye götürdü. Otomobil sürücüsünün, genci hastaneye bıraktıktan sonra buradan ayrıldığı iddia edilirken tedavi edilen gencin omurgasında kırıkları olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kaza

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