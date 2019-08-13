Mynet Trend

E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Toplam üç ilçe, 15 kilometre kaçan boğa uyuşturucu iğne ile bayıltarak üç buçuk saat sonra yakalandı. Boğa daha sonra sahibine teslim edildi.

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde seyir halinde giden vatandaşlar karşılarında bir anda boğa gördü. Hemen telefona sarılan vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Karayolunda boğa ile vatandaşlar arasında amansız bir kovalama başladı.

Araçla önünü kesmeye çalışan sürücüler boğa araçlarına saldırınca yoldan çekildi. Bu sırada bazı vatandaşlar boğanın önünü kesmeye çalışınca boğanın tepkisi sert oldu. Vatandaşlar boynuz darbelerinden son anda kurtuldu. Olaydan habersiz yolda yürüyen vatandaşlar ise diğer vatandaşların bağırışlarıyla son anda boğayı fark edip kaçtı. Maltepe’den Kartal'a geçen boğa buradan da Sancaktepe'ye geçti. Trafik ekipleri yolu kapatırken boğa bir parkta kıstırıldı. Ekiplere zor anlar yaşatan boğa uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra yakalanabildi. Ekipler hayvanın sahibine teslim etti.

Boğayı kovalayan bir vatandaş, “Bir kurban kullanmamız var Yaklaşık 2 saat sürdü Maltepe'den başladı Uğurmumcu'dan otobana girmesini engelledik sonra Sancaktepe'de son buldu kovalamamız. Ben kendim kasabım, yakalamaya çalıştım yakalayamadım da. En sonunda sıkıştırdık bir köşeye şu anda burada” dedi.

(İHA)

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Renkli görüntüler! Kendi imkanlarıyla yaptılarRenkli görüntüler! Kendi imkanlarıyla yaptılar
Su altında ilginç görüntüSu altında ilginç görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-5 Boğa kurban bayramı

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce önerdi ardından sitem etti: Beynimiz çalışmasın diye...

Önce önerdi ardından sitem etti: Beynimiz çalışmasın diye...

'Neden bayramımı kutlamadın?' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

'Neden bayramımı kutlamadın?' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

Taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

Burayı görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Burayı görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zap suyunda köy usulü Rafting

Renkli görüntüler! Kendi imkanlarıyla yaptılar

Su altında el öptürüp, deniz dibinde bulduğu parayı arkadaşına verdi

Su altında ilginç görüntü

Şişli'de şaşkına uğratan görüntü! Kurbanlık koçu arabanın bagajında taşıdı

Görenler şaşkına uğradı

74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobille böyle daldı

Kimse bunu beklemiyordu

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet

Bebeğe şiddet! Aile şoka uğradı

Antalya'da kaçan kurbanlık keçi, dükkanın camını kırdı

Camdan fırladı! İşte o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.