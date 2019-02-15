E-5'te makas terörü! Yolu birbirine kattı çarptığı araç takla attı

Olay geçtiğimiz gün E-5 Otoyolu Kozyatağı Mevkii'nde geçtiğimiz akşam meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kara yolunu adeta birbirine kattı. Makas atan başka bir araca çarptı.

ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI

Çarptığı araç ise takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZAYA NEDEN OLDU

Görüntülerde bir araç makas atarak ilerliyor. Makas atan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araç takla atarak beton bariyere giriyor. (İHA)

