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E-5'te makas terörü! Yolu birbirine kattı çarptığı araç takla attı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

E-5 Otoyolu Kozyatağı Mevkii'nde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaparak kazaya neden oldu. Trafik magandasının çarptığı araç takla atarak bariyerlere çarparken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün E-5 Otoyolu Kozyatağı Mevkii'nde geçtiğimiz akşam meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kara yolunu adeta birbirine kattı. Makas atan başka bir araca çarptı.

ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI

Çarptığı araç ise takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZAYA NEDEN OLDU

Görüntülerde bir araç makas atarak ilerliyor. Makas atan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araç takla atarak beton bariyere giriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
E-5 makas sürücü kaza terör

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