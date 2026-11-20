Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın ön yükleme dosyasının kullanılan cihaza göre 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiğini duyurdu.

Şirketin 3 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre GTA 6'nın ön yükleme işlemleri 10 Kasım'da başladı.

GTA 6 KAÇ GB PS5?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6'nın ön yükleme dosyası, cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektiriyor.

Ancak şirket tarafından duyurulan bu rakam, her konsoldaki indirme dosyasının tam olarak 212 GB olduğu anlamına gelmiyor.

GTA 6 XBOX KAÇ GB?

Rockstar'ın açıkladığı 212 GB'a kadar depolama gereksinimi, Xbox Series X ve S konsollarını da kapsıyor.

RockstarINTEL'in 16 Kasım tarihli haberine göre Xbox'taki kurulum boyutu, ikinci güncellemenin ardından yaklaşık 211,9 GB seviyesine ulaştı.

GTA 6 GÜNCELLEMELERİ KAÇ GB?

Grand Theft Auto VI'nın çıkışından önce iki güncelleme yayımlandı.

VICE'ın 13 Kasım 2026 tarihli haberine göre PS5 için yayımlanan ilk güncellemenin boyutu yaklaşık 1 GB oldu.

RockstarINTEL'in 16 Kasım 2026 tarihli haberine göre ikinci güncellemenin boyutları ise şöyle:

Güncelleme PS5 Xbox Series X/S 13 Kasım Yaklaşık 1 GB — 16 Kasım Yaklaşık 602,5 MB Yaklaşık 1,59 GB

Bu rakamlar, ilgili yayınların aktardığı güncelleme boyutlarını gösteriyor. Bu yüzden Rockstar tarafından yayımlanan 212 GB'lık resmi ön yükleme sınırından ayrı değerlendirmek gerekiyor.

GTA 6 KAÇ SAATTE İNER?

GTA 6'nın indirilme süresi, internet bağlantısının hızına ve indirilecek dosyanın gerçek boyutuna bağlı olarak değişiyor.

212 GB'lık dosya boyutu üzerinden yapılan teorik hesaplamaya göre indirme süreleri şöyle:

İnternet hızı Tahmini süre 25 Mbps 18 saat 51 dakika 50 Mbps 9 saat 25 dakika 100 Mbps 4 saat 43 dakika 200 Mbps 2 saat 21 dakika 500 Mbps 57 dakika

Bu sürelerin, internet bağlantısının kesintisiz olarak belirtilen hızda çalıştığı varsayımıyla hesaplandığını belirtelim.

Gerçek indirme süresi bağlantı performansına, ağ yoğunluğuna ve dosyanın boyutuna bağlı olarak değişebilir.

GTA 6 PS4'E İNDİRİLEBİLİR Mİ?

Hayır. GTA 6'nın PS4 sürümü bulunmuyor. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series ve S platformları için piyasaya sürüldü.