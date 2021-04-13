e-Futbol Milli Takımı eEuro2021 şansını Play-Off'lara bıraktı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı, eEuro2021 elemelerinde ilk turu başarıyla geçti.

55 ülkeden oyuncuların katıldığı ön elemeleri, kazandığı başarılarla C Grubu’nda ikinci tamamlayan eMilli'ler, eEuro2021 şansını Play-Off'lara bıraktı.

GRUBUNDA İKİNCİ OLDU

Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile C Grubu’nda mücadele eden eMilli Takımımız topladığı 15 puanla Hırvatistan’ın ardından grubunu ikinci olarak tamamladı.

10-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Play-Off’larda eEuro2021 mücadelelerini sürdürecek olan eMilli Takımımızın kadrosunda Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli yer alıyor.

İKİNCİ HEDEF DANİMARKA'DA

Play-Off'ları geçmesi halinde temmuz ayında İngiltere'de eEuro2021 finallerine katılım hak kazanacak olan Turkcell eMilli Takım'ın bu seneki ikinci büyük hedefi ise ağustos ayında Danimarka’da düzenlenecek olan eNations Cup'ta derece elde etmek.

(AA)

