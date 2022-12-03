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e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklandı! e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

03.12.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YDS 2022 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre tanındı. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden e-YDS 2022 sınav sonuçları açıklandı! Peki, e-YDS sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklandı! e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

E-YDS 5 bin 81 adayın katılımıyla 3 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Yılın son elektronik yabancı dil sınavı için İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da e-sınav merkezleri açıldı. e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı'nın sonuçları merak konusu oldu. ÖSYM e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı sonuçlarını açıkladı. İşte e-YDS ile ilgili detaylar...

E-YDS AÇIKLANDI?

E-YDS sınav yerleri 1 Aralık’ta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. e-YDS 2022/13 sınav sonuçları bugün 19.05'te açıklandı.

E-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

e-YDS 2022/13 sınav sonuçlarını adaylar ÖSYM^nin web sitesinde T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

E-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
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