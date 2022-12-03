e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklandı! e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

E-YDS 5 bin 81 adayın katılımıyla 3 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Yılın son elektronik yabancı dil sınavı için İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da e-sınav merkezleri açıldı. e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı'nın sonuçları merak konusu oldu. ÖSYM e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı sonuçlarını açıkladı. İşte e-YDS ile ilgili detaylar...

E-YDS AÇIKLANDI?

E-YDS sınav yerleri 1 Aralık’ta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. e-YDS 2022/13 sınav sonuçları bugün 19.05'te açıklandı.

E-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

e-YDS 2022/13 sınav sonuçlarını adaylar ÖSYM^nin web sitesinde T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

E-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

