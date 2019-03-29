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EA, Pazarlama, Yayın ve Operasyon bölümlerinden 350 çalışanı işten çıkarıyor

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ESPOR  | 29.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Electronic Arts, 9000 kişilik global iş gücünden 350 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada CEO Andrew Wilson, atılan adımda neden bu bölümlerin tercih edildiğine dair detaylı bilgilendirmede bulundu. Atılan bu adımın sonucunda şirket Rusya ve Japonya’da pazara yaklaşımı yeniden değerlendirmek için “vites düşürecek”.

EA, Pazarlama, Yayın ve Operasyon bölümlerinden 350 çalışanı işten çıkarıyor

Electronic Arts, 9000 kişilik global iş gücünden 350 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada CEO Andrew Wilson, atılan adımda neden bu bölümlerin tercih edildiğine dair detaylı bilgilendirmede bulundu. Atılan bu adımın sonucunda şirket Rusya ve Japonya’da pazara yaklaşımı yeniden değerlendirmek için “vites düşürecek”.

“Bugün sorunlarımıza çözüm bulmak ve gelecekteki fırsatlara hazırlanmak adına bazı önemli adımlar attık” diyor Wilson. “Dünya sürekli hareket ve değişim halinde, bu değişime uyum sağlamamız gerekiyor. Sözlerimizi tutmak, organizasyonumuzu rafine halde tutmak ve oyuncularımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına planlı adımlar atıyoruz.”

“Organizasyonel değişimlerin yanı sıra oyunlarımızda ve servislerimizde kaliteyi arttırmaya da odaklanmış durumdayız” diye ekliyor. “Muhteşem oyunlar yaptığımız işlerin merkezinde olmaya devam edecek. Oyuncularımızı şaşırmak ve onlara ilham vermek için alışılmamış seçenekleri gözden geçiriyoruz.”

Şubat ayında EA, 2019’un 3. mali çeyreğindeki ciro beklentisine ulaşamadıklarını, analistlerin beklentisinin 1,76 milyar $‘ken net değerin 1,61 milyar $‘da kaldığını açıklamıştı. Açıklamanın ertesi günü hisseler %13,3 düşüş göstererek hisse başına 80$ çizgisine inmiş ve EA son on yıldaki en kötü yüzdelik kaybını yaşamıştı.

Açıklamadan sonra EA, Melbourne Avustralya’daki mobil oyun stüdyosu FireMonkeys‘te işten çıkarmalara başladı. Ancak 3. çeyrek raporundan bu yana ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends sayesinde şirketin hisse senetleri yükselişe geçti. %25 yükseliş gösteren hisseler 103$ çizgisinde.

EA’in Rekabetçi Oyun Bölümü şu anda Madden NFL 19 Championship Series‘e ve FIFA 19‘daki birçok lige odaklanmış durumda. Apex Legends’in çıktığından bu yana Twitch’i domine etmesi ve ilerde espor pazarının oluşması ihtimali bazı espor organizasyonlarının büyük oyuncuları kadrosuna katmasına neden oldu. Buna ek olarak, EA geçtiğimiz günlerde ilerde rekabetçi bir pazar oluşturabilecek Battlefield V‘in battle royale’i olan “Firestorm“u yayınladı.

Geçtiğimiz ay Activision Blizzard da 9600 çalışanının %8‘ini (ortalama 750’den fazla kişi) işten çıkardığını açıklamıştı. Activision Blizzard geçen yıl şimdiye kadarki en karlı yılını geçirmişti.

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