EA, Pazarlama, Yayın ve Operasyon bölümlerinden 350 çalışanı işten çıkarıyor

Electronic Arts, 9000 kişilik global iş gücünden 350 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada CEO Andrew Wilson, atılan adımda neden bu bölümlerin tercih edildiğine dair detaylı bilgilendirmede bulundu. Atılan bu adımın sonucunda şirket Rusya ve Japonya’da pazara yaklaşımı yeniden değerlendirmek için “vites düşürecek”.

“Bugün sorunlarımıza çözüm bulmak ve gelecekteki fırsatlara hazırlanmak adına bazı önemli adımlar attık” diyor Wilson. “Dünya sürekli hareket ve değişim halinde, bu değişime uyum sağlamamız gerekiyor. Sözlerimizi tutmak, organizasyonumuzu rafine halde tutmak ve oyuncularımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına planlı adımlar atıyoruz.”

“Organizasyonel değişimlerin yanı sıra oyunlarımızda ve servislerimizde kaliteyi arttırmaya da odaklanmış durumdayız” diye ekliyor. “Muhteşem oyunlar yaptığımız işlerin merkezinde olmaya devam edecek. Oyuncularımızı şaşırmak ve onlara ilham vermek için alışılmamış seçenekleri gözden geçiriyoruz.”

Şubat ayında EA, 2019’un 3. mali çeyreğindeki ciro beklentisine ulaşamadıklarını, analistlerin beklentisinin 1,76 milyar $‘ken net değerin 1,61 milyar $‘da kaldığını açıklamıştı. Açıklamanın ertesi günü hisseler %13,3 düşüş göstererek hisse başına 80$ çizgisine inmiş ve EA son on yıldaki en kötü yüzdelik kaybını yaşamıştı.