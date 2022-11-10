Ebeveynlerinin gözleri önünde ölüme sürüklendi! Timsahın yakalayıp nehre çektiği çocuğun cesedine hala ulaşılamadı

Julio Otero Sr ve Margini Fernández Flores, çocuklarıyla birlikte çıktıkları gezintide oğullarının devasa bir timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklenişine tanık oldular. Dehşete düşüren bu deneyim acılı ailenin bölgeyi terk edip Nikaragua'ya taşınmasına neden oldu.

KARAR ALDILAR

Dört çocuğu daha olan aile bu kararı hem anılarla yaşamanın böyle bir acı içindeyken çok zor olması, hem de diğer çocuklarının da benzer bir kaderle karşılaşması ihtimalinin önüne geçmek istemeleri nedeniyle aldıklarını açıkladı.

''ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ''

Limón Kızıl Haç yetkilisi Tatiana Díaz, timsahın Julio'yu yuvaya veya mağaraya götürmüş olabileceğini, ancak hangisi olduğunu bilmediklerini söyledi. Díaz "Hangi mağara olduğunu ve birkaç tane oldukları için hangi timsah olduğunu bilmediğimiz için tek bir noktaya odaklanmak çok zor. Üzerinde çalışıyoruz." diye açıkladı.