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Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler! Onlarca timsah kıyıya çıktı

08.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu. Onlarca timsahın kıyıya çıktığı anların akılalmaz görüntüleri bölge halkında panik yarattı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Brezilya'da karaya çıkan onlarca timsah bölge halkında panik yarattı. Sosyal medyada viral olan görüntüler hakkında henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

BİNLERCE YORUM ALDI

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Pantanal bölgesinde bulunan gölde, onlarca timsahın belirdiği anların görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve binlerce yorum aldı.

MERAK BÜYÜYOR

Görüntülere ilişkin herhangi bir açıklamaya ulaşılamazken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumun bir doğa olayı olabileceğini belirtti. Benzer bir durumun daha önce de yaşandığı iddia edilirken, olayla ilgili merakın gitgide büyüdüğü görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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