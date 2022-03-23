Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, ailesiyle bir araya geldi. Annesiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, ''Annemin boyunun 1.10 olması dışında aslında normal bir aileyiz'' ifadelerini kullandı.

Annesine Milano'yu gezdiren Ebrar Karakurt, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ebrar Karakurt, annesiyle verdiği poza ''Güneşim ve ben'' notunu düştü. Ebrar Karakurt ve annesi arasındaki boy farkını gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ebrar Karakurt'un paylaşımına, ''Boy farkına inanamadım'' ve ''Annen değil de ablan sanki'' tarzında yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt, bir dönem cinsel yönelimi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Sevgilisi İmge ile pozunu paylaşan ünlü voleybolcu, tartışmaların odağında yer almıştı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarının ardından İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'dan teklif alan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan ikili, birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi.



