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Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

23.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge ile yollarını ayıran Ebrar Karakurt, bu defa annesiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, ailesiyle bir araya geldi. Annesiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, ''Annemin boyunun 1.10 olması dışında aslında normal bir aileyiz'' ifadelerini kullandı.

Annesine Milano'yu gezdiren Ebrar Karakurt, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ebrar Karakurt, annesiyle verdiği poza ''Güneşim ve ben'' notunu düştü. Ebrar Karakurt ve annesi arasındaki boy farkını gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ebrar Karakurt annesiyle pozlarını paylaştı! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Ebrar Karakurt'un paylaşımına, ''Boy farkına inanamadım'' ve ''Annen değil de ablan sanki'' tarzında yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt annesiyle pozlarını paylaştı! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Ebrar Karakurt, bir dönem cinsel yönelimi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Sevgilisi İmge ile pozunu paylaşan ünlü voleybolcu, tartışmaların odağında yer almıştı.

Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarının ardından İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'dan teklif alan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyordu.

Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan ikili, birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi.

Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'


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Ebrar Karakurt
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