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Ebrar Karakurt hakkında olay iddia: Sahneye atlayıp şarkıcının elinden mikrofonu çekti! Barış Murat Yağcı da oradaydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 07:22
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A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı spor kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında bu defa ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etti. İddiaya göre Karakurt, alkolün etkisiyle gece kulübünde olay çıkardı. Şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu çekip sahneye atladı...

Ebrar Karakurt hakkında olay iddia: Sahneye atlayıp şarkıcının elinden mikrofonu çekti! Barış Murat Yağcı da oradaydı

A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi.

GECE KULÜBÜNDE OLAY ÇIKARDI

Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı Melsum Erdost, sosyal Medya hesabından açıklama yaparak Ebrar Karakurt'un gece kulübünde olay çıkardığını öne sürdü.

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Paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, ‘Evet bu olay doğru’ dedi. Melsum Erdost’a gelen mesaj:

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BARIŞ MURAT YAĞCI DA ORADAYDI

“Dünü bugüne bağlayan gece Rise and Call Suadiye’de olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum’un sahnesini bozdu. En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum’un menajeri ayıp oluyor diye Melsum’u sahneden aldı. Ebrar hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı’nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar’ı çıkardılar.”

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Şarkıcı Melsum Erdost bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

“Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hâlâ şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum.”

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt sosyal medya
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