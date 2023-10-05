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Ebrar Karakurt pozlarıyla beğeni topladı! Kerimcan Durmaz dayanamadı

05.10.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızları arasında yer alan Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla ilgi odağı oldu. Başarılarıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Karakurt'un fotoğraflarına Kerimcan Durmaz da kayıtsız kalamadı.

Bir süredir İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında kilit rol oynayan isimlerden biri. Başarılı kariyeri ile adından söz ettiren Karakurt bir dergiye özel pozlarıyla dikkat çekti.

ebrar karakurt

Başarılı voleybolcunun dergiye özel verdiği pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

ebrar karakurt pozlarıyla beğeni topladı

Ebrar Karakurt'un paylaşımını beğenenler arasında Kerimcan Durmaz da yer aldı.

ebrar-karakurtun-pozlarına-beğeni-yağdı

Serel Yereli, Serenay Sarıkaya, Seray Kaya, Burak Deniz, Sitare Akbaş da Karakurt'un pozlarını beğendi.

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23 yaşındaki güzel voleybolcunun paylaşımına takipçileri "Karakurt asaleti", "Modeller sevinsin, çünkü o model olmayı seçti", "Bu kadar güzel olman şaka mı?" yorumlarında bulundu.

2000 yılında Balıkesir'de doğan Ebrar Karakurt, 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'ne kaydoldu.

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Pasör çarprazı pozisyonunda yer alan yıldız voleybolcu, Türkiye Kadınlar Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla uzun süre adından söz ettirdi.

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2021 yılında İtalyan Ligi'ne transfer olarak yıldız, bir süredir İtalya'da yaşıyor.

ebrar

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