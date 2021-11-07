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  4. Ebrar Karakurt’tan Türkiye göndermeli paylaşım! Market raflarını çekip fiyatları paylaştı

Ebrar Karakurt’tan Türkiye göndermeli paylaşım! Market raflarını çekip fiyatları paylaştı

07.11.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, spor hayatı dışında sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İtalya’ya transfer olan Ebrar Karakurt, yaptığı market alışverişini çekerek Türkiye ve İtalya arasında fiyat karşılaştırması yapmıştı. Milli voleybolcunun bu göndermesi sosyal medyaya damgasını vururken, benzer bir paylaşım daha geldi. Karakurt'un yine market alışverişini paylaşması ve Türk bayrağı emojisi dikkat çekti.

Ebrar Karakurt’tan Türkiye göndermeli paylaşım! Market raflarını çekip fiyatları paylaştı

Ebrar Karakurt göndermeli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Milli voleybolcu daha önceden İtalya'da yaptığı bir alışverişi paylaşarak Türkiye ile fiyat karşılaştırması yapmıştı. Ebrar Karakurt'un paylaşımı gündemden uzun süre düşmemişti. Aynı türde paylaşımlarına devam eden Ebrar Karakurt yine market alışverişini ve ürün fiyatlarını paylaşarak paylaşıma Türk bayrağı emojisi de ekledi.

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İtalya'daki Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı market alışverişini Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerdeki Türk mallarının fiyatları dikkat çekti.

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Karakurt, İtalya’da marketten yaptığı alışverişin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşması gündem oldu. Bu sezon İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Monza maçında gösterdiği performans ile MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi.

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Ebrar Karakurt
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