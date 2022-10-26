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Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

26.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezgin sevgilisi Buse Plan'la dünyayı dolaşan İmge, Brüksel sokaklarında sütyensiz poz verdi. Ebrar Karakurt'un eski aşkına yorum yağdı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Buse Plan, sevgilisinin paylaşımına ''Karı'' yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Buse Plan kayıtsız kalamadı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Brüksel'in en güzel kızı'', ''Ben böyle giyinsem zatürre olurum'' ve ''Bu güzellik değil facia'' gibi yorumlarda bulundu.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Buse Plan kayıtsız kalamadı

İmge, sevgilisi Buse Plan ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt'la yaşadığı fırtınalı aşkla tanınan İmge, fenomen sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozuyla çok konuşulmuştu.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Avrupa'da evlenecekleri konuşulan Ebrar Karakurt ve İmge, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı


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