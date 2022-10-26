Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Buse Plan, sevgilisinin paylaşımına ''Karı'' yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Brüksel'in en güzel kızı'', ''Ben böyle giyinsem zatürre olurum'' ve ''Bu güzellik değil facia'' gibi yorumlarda bulundu.

İmge, sevgilisi Buse Plan ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ebrar Karakurt'la yaşadığı fırtınalı aşkla tanınan İmge, fenomen sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozuyla çok konuşulmuştu.

Avrupa'da evlenecekleri konuşulan Ebrar Karakurt ve İmge, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.



