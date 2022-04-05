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  4. Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'nin yeni sevgilisi Devin öyle bir paylaşım yaptı ki...

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'nin yeni sevgilisi Devin öyle bir paylaşım yaptı ki...

05.04.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt ile İmge arasındaki aşk bitti ama ikilinin atışması bitmedi. Milli voleybolcu Ebrar'ın İmge sıklıkla hedef alan paylaşımları sonrası İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin yaptığı paylaşımla olay oldu.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'nin yeni sevgilisi Devin öyle bir paylaşım yaptı ki...

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin arasında yaşanan göndermeler sosyal medyanın gündeminde.

Ebrar Karakurt eski aşkı İmge'yi hedef alan TikTok paylaşımlarından vazgeçmiyor. İmge ve sevgilisi Devin ise bu paylaşımlara daha fazla tepkisiz kalamadı.

Devin sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcunun oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" dedi.

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Ebrar Karakurt'un ise en öne çıkan paylaşımı "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" oldu.

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İmge ise kendisini hedef alan paylaşımlarla ilgili gelen sorulara "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış" dedi.

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Ebrar Karakurt
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